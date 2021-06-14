النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون البلدية" تستعرض إجراءات تطبيق "كود البناء" في مؤتمر صحفي.. غدًا

يستهدف السلامة والصحة العامة ومتانة وثبات المباني والمنشآت .. حماية وترشيد

تستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غدًا الثلاثاء في مؤتمر صحافي بالرياض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية، والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

ويستهدف كود البناء السعودي؛ السلامة والصحة العامة، ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت، مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

ويشمل نطاق الكود، المباني الجديدة؛ بما فيها التصميم، والتشغيل، والتنفيذ، والصيانة، بالإضافة إلى المباني القديمة؛ التي تضم التوسعة، والتعديل، والترميم، والإزالة.

ويُشارك الوزارة، في تطبيق الكود؛ عدد من الجهات ذات العلاقة؛ هي المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء؛ درجة الاعتماد للمنشآت، وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها خلال (30) ثانية، بالإضافة إلى برنامجي "المقاول المعتمد" و"واعد"، ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر منصة "بلدي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون البلدية" تستعرض إجراءات تطبيق "كود البناء" في مؤتمر صحفي.. غدًا
سبق

تستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غدًا الثلاثاء في مؤتمر صحافي بالرياض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية، والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

ويستهدف كود البناء السعودي؛ السلامة والصحة العامة، ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت، مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

ويشمل نطاق الكود، المباني الجديدة؛ بما فيها التصميم، والتشغيل، والتنفيذ، والصيانة، بالإضافة إلى المباني القديمة؛ التي تضم التوسعة، والتعديل، والترميم، والإزالة.

ويُشارك الوزارة، في تطبيق الكود؛ عدد من الجهات ذات العلاقة؛ هي المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء؛ درجة الاعتماد للمنشآت، وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها خلال (30) ثانية، بالإضافة إلى برنامجي "المقاول المعتمد" و"واعد"، ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر منصة "بلدي".

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
03:37 PM

"الشؤون البلدية" تستعرض إجراءات تطبيق "كود البناء" في مؤتمر صحفي.. غدًا

يستهدف السلامة والصحة العامة ومتانة وثبات المباني والمنشآت .. حماية وترشيد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,298

تستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غدًا الثلاثاء في مؤتمر صحافي بالرياض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية، والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

ويستهدف كود البناء السعودي؛ السلامة والصحة العامة، ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت، مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

ويشمل نطاق الكود، المباني الجديدة؛ بما فيها التصميم، والتشغيل، والتنفيذ، والصيانة، بالإضافة إلى المباني القديمة؛ التي تضم التوسعة، والتعديل، والترميم، والإزالة.

ويُشارك الوزارة، في تطبيق الكود؛ عدد من الجهات ذات العلاقة؛ هي المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء؛ درجة الاعتماد للمنشآت، وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها خلال (30) ثانية، بالإضافة إلى برنامجي "المقاول المعتمد" و"واعد"، ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر منصة "بلدي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,165
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,763

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة