"الشؤون البلدية" تستعرض إجراءات تطبيق "كود البناء" في مؤتمر صحفي.. غدًا

يستهدف السلامة والصحة العامة ومتانة وثبات المباني والمنشآت .. حماية وترشيد

تستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غدًا الثلاثاء في مؤتمر صحافي بالرياض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية، والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

ويستهدف كود البناء السعودي؛ السلامة والصحة العامة، ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت، مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

ويشمل نطاق الكود، المباني الجديدة؛ بما فيها التصميم، والتشغيل، والتنفيذ، والصيانة، بالإضافة إلى المباني القديمة؛ التي تضم التوسعة، والتعديل، والترميم، والإزالة.

ويُشارك الوزارة، في تطبيق الكود؛ عدد من الجهات ذات العلاقة؛ هي المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء؛ درجة الاعتماد للمنشآت، وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها خلال (30) ثانية، بالإضافة إلى برنامجي "المقاول المعتمد" و"واعد"، ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر منصة "بلدي".