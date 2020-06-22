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بالفيديو.. مصرع شاب وإنقاذ مرافقيه بعد سقوطهم بمنحدر وعر بالباحة

تم توجيه فِرق إسعافية ونقل المصابين إلى مركز صحي الظفير

توفي شاب إثر سقوطه من جبل القوس المطل على ‫تهامة بمنطقة الباحة، وتم إنقاذ شخصَيْن كانا برفقته في موقع شديد الوعورة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة أن الفِرق الإسعافية للهلال الأحمر باشرت بلاغًا وردها عند الساعة الـ15:39 مساء أمس الأحد، يفيد بوجود ثلاث حالات لمحتجزين في شفاء بني حدة ببني ظبيان بموقع يصعب الوصول إلى الحالات فيه نظرًا لوعورته.

وأضاف: تم توجيه فِرق إسعافية بتمركزها بالحدث من ساعة تلقي البلاغ حتى قرابة منتصف الليل، وتم الكشف على الحالات، والتدخل الإسعافي، ووُجدت حالة متوفاة، وحالتان بسيطتان، تم إسعافهما، ونقلهما لمركز صحي الظفير.

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بالفيديو.. مصرع شاب وإنقاذ مرافقيه بعد سقوطهم بمنحدر وعر بالباحة
سبق

توفي شاب إثر سقوطه من جبل القوس المطل على ‫تهامة بمنطقة الباحة، وتم إنقاذ شخصَيْن كانا برفقته في موقع شديد الوعورة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة أن الفِرق الإسعافية للهلال الأحمر باشرت بلاغًا وردها عند الساعة الـ15:39 مساء أمس الأحد، يفيد بوجود ثلاث حالات لمحتجزين في شفاء بني حدة ببني ظبيان بموقع يصعب الوصول إلى الحالات فيه نظرًا لوعورته.

وأضاف: تم توجيه فِرق إسعافية بتمركزها بالحدث من ساعة تلقي البلاغ حتى قرابة منتصف الليل، وتم الكشف على الحالات، والتدخل الإسعافي، ووُجدت حالة متوفاة، وحالتان بسيطتان، تم إسعافهما، ونقلهما لمركز صحي الظفير.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
12:25 AM

بالفيديو.. مصرع شاب وإنقاذ مرافقيه بعد سقوطهم بمنحدر وعر بالباحة

تم توجيه فِرق إسعافية ونقل المصابين إلى مركز صحي الظفير

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
5
1,899

توفي شاب إثر سقوطه من جبل القوس المطل على ‫تهامة بمنطقة الباحة، وتم إنقاذ شخصَيْن كانا برفقته في موقع شديد الوعورة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة أن الفِرق الإسعافية للهلال الأحمر باشرت بلاغًا وردها عند الساعة الـ15:39 مساء أمس الأحد، يفيد بوجود ثلاث حالات لمحتجزين في شفاء بني حدة ببني ظبيان بموقع يصعب الوصول إلى الحالات فيه نظرًا لوعورته.

وأضاف: تم توجيه فِرق إسعافية بتمركزها بالحدث من ساعة تلقي البلاغ حتى قرابة منتصف الليل، وتم الكشف على الحالات، والتدخل الإسعافي، ووُجدت حالة متوفاة، وحالتان بسيطتان، تم إسعافهما، ونقلهما لمركز صحي الظفير.

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