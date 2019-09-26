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"المجلس الصحي" يدشّن "خدمات الترميز الطبي" عبر "صحة"

بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات من خلال تكنولوجيا المعلومات

دشن الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، مؤخرًا في مقر الأمانة العامة للمجلس، "خدمات الترميز الطبي من خلال منصة صحة"، بالتعاون مع شركة لين من خلال "منصة صحة".
جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي لشركة لين المهندس مهند بن عبدالله الرشيد، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات من المجلس؛ في إطار العمل على تسهيل عملية التواصل مع المستفيدين لإصدار تراخيص استخدام نظام الـICD- 10- AM إلكترونيًّا دون الحاجة إلى زيارة مقر الأمانة العامة للمجلس.
وقال "العازمي": تدشين المنصة يُساهم في تقديم أفضل الخدمات التفاعلية للمستفيدين من نظام الترميز الطبي، ويساعد في عملية التوسع في تطبيق الترميز الطبي في المؤسسات الصحية؛ وهو من أهمّ الخدمات التي تتوافق مع الهدف الاستراتيجي الثالث لبرنامج التحول الوطني 2020 لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وأضاف: الترميز الطبي يُعد من الخدمات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي؛ من خلال توحيده وتعميمه وتوطين القوى العاملة التي تعمل في هذا المجال لدى كل القطاعات الصحية.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة لين مهند الرشيد، أن تدشين خدمات الترميز الطبي من خلال منصة "صحة" يسهّل إجراءات الحصول على تراخيص الترميز بشكل إلكتروني، ويساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة، بالتكامل مع الجهات الصحية والجهات ذات العلاقة لحوكمة القطاع الصحي في المملكة.
وقال المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبو بكر: تدشين خدمة إصدار وتجديد تراخيص الترميز بشكل إلكتروني؛ يساهم في توفير قاعدة بيانات بعدد المنشآت التي تطبّق نظام الترميز الطبي بالشكل الأمثل، كما يؤمّن سهولة وصول مقدمي الرعاية الصحية للحصول خدمات الترميز الطبي الأسترالي المعتمد في المملكة؛ مما يساهم في جمع البيانات الطبية الدقيقة للرعاية الصحية في المملكة.
يشار إلى أن المجلس الصحي السعودي تبنّى، مؤخرًا، مبادرة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الترميز الطبي بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لتوطين مهنة الترميز، وخلق فرص وظيفية للعاطلين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المجلس الصحي" يدشّن "خدمات الترميز الطبي" عبر "صحة"
سبق

دشن الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، مؤخرًا في مقر الأمانة العامة للمجلس، "خدمات الترميز الطبي من خلال منصة صحة"، بالتعاون مع شركة لين من خلال "منصة صحة".
جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي لشركة لين المهندس مهند بن عبدالله الرشيد، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات من المجلس؛ في إطار العمل على تسهيل عملية التواصل مع المستفيدين لإصدار تراخيص استخدام نظام الـICD- 10- AM إلكترونيًّا دون الحاجة إلى زيارة مقر الأمانة العامة للمجلس.
وقال "العازمي": تدشين المنصة يُساهم في تقديم أفضل الخدمات التفاعلية للمستفيدين من نظام الترميز الطبي، ويساعد في عملية التوسع في تطبيق الترميز الطبي في المؤسسات الصحية؛ وهو من أهمّ الخدمات التي تتوافق مع الهدف الاستراتيجي الثالث لبرنامج التحول الوطني 2020 لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وأضاف: الترميز الطبي يُعد من الخدمات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي؛ من خلال توحيده وتعميمه وتوطين القوى العاملة التي تعمل في هذا المجال لدى كل القطاعات الصحية.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة لين مهند الرشيد، أن تدشين خدمات الترميز الطبي من خلال منصة "صحة" يسهّل إجراءات الحصول على تراخيص الترميز بشكل إلكتروني، ويساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة، بالتكامل مع الجهات الصحية والجهات ذات العلاقة لحوكمة القطاع الصحي في المملكة.
وقال المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبو بكر: تدشين خدمة إصدار وتجديد تراخيص الترميز بشكل إلكتروني؛ يساهم في توفير قاعدة بيانات بعدد المنشآت التي تطبّق نظام الترميز الطبي بالشكل الأمثل، كما يؤمّن سهولة وصول مقدمي الرعاية الصحية للحصول خدمات الترميز الطبي الأسترالي المعتمد في المملكة؛ مما يساهم في جمع البيانات الطبية الدقيقة للرعاية الصحية في المملكة.
يشار إلى أن المجلس الصحي السعودي تبنّى، مؤخرًا، مبادرة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الترميز الطبي بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لتوطين مهنة الترميز، وخلق فرص وظيفية للعاطلين.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
12:51 PM

"المجلس الصحي" يدشّن "خدمات الترميز الطبي" عبر "صحة"

بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات من خلال تكنولوجيا المعلومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، مؤخرًا في مقر الأمانة العامة للمجلس، "خدمات الترميز الطبي من خلال منصة صحة"، بالتعاون مع شركة لين من خلال "منصة صحة".
جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي لشركة لين المهندس مهند بن عبدالله الرشيد، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات من المجلس؛ في إطار العمل على تسهيل عملية التواصل مع المستفيدين لإصدار تراخيص استخدام نظام الـICD- 10- AM إلكترونيًّا دون الحاجة إلى زيارة مقر الأمانة العامة للمجلس.
وقال "العازمي": تدشين المنصة يُساهم في تقديم أفضل الخدمات التفاعلية للمستفيدين من نظام الترميز الطبي، ويساعد في عملية التوسع في تطبيق الترميز الطبي في المؤسسات الصحية؛ وهو من أهمّ الخدمات التي تتوافق مع الهدف الاستراتيجي الثالث لبرنامج التحول الوطني 2020 لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وأضاف: الترميز الطبي يُعد من الخدمات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي؛ من خلال توحيده وتعميمه وتوطين القوى العاملة التي تعمل في هذا المجال لدى كل القطاعات الصحية.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة لين مهند الرشيد، أن تدشين خدمات الترميز الطبي من خلال منصة "صحة" يسهّل إجراءات الحصول على تراخيص الترميز بشكل إلكتروني، ويساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة، بالتكامل مع الجهات الصحية والجهات ذات العلاقة لحوكمة القطاع الصحي في المملكة.
وقال المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبو بكر: تدشين خدمة إصدار وتجديد تراخيص الترميز بشكل إلكتروني؛ يساهم في توفير قاعدة بيانات بعدد المنشآت التي تطبّق نظام الترميز الطبي بالشكل الأمثل، كما يؤمّن سهولة وصول مقدمي الرعاية الصحية للحصول خدمات الترميز الطبي الأسترالي المعتمد في المملكة؛ مما يساهم في جمع البيانات الطبية الدقيقة للرعاية الصحية في المملكة.
يشار إلى أن المجلس الصحي السعودي تبنّى، مؤخرًا، مبادرة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الترميز الطبي بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لتوطين مهنة الترميز، وخلق فرص وظيفية للعاطلين.

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