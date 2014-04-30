"البيئة": لا إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الـ 24 ساعة الماضية

الوزارة تلقت 3 استفسارات.. وتواصل الحملات التوعوية

أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وقالت "البيئة"، في إيجازها اليومي، إن عدد العينات المجموعة من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 14096 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 182 حالة، وتم التخلص من 2429 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنها لم تتلق أي بلاغ ، فيما استقبلت ثلاثة استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.



