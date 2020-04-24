ألمانيا: 149 ألف إصابة و5200 وفاة بـ"كورونا"

بزيادة قدرها 2400 إصابة في غضون 24 ساعة

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم، أكثر من 149900 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2400 حالة في غضون 24 ساعة.

وبحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادًا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية، فقد سجلت ألمانيا حتى الآن 5265 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 242 حالة في غضون 24 ساعة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، أن نحو 106800 مصاب تعافوا من فيروس كورونا.