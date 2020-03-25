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أمانة الباحة تخصص فرقًا لتعقيم الصرافات الآلية وتوزع "القفازات"

للحد من انتشار "كورونا" وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين

وجّه أمين منطقة الباحة علي السواط المختصين بالأمانة والبلديات التابعة بتخصيص فرق ميدانية وبشكل دوري لتعقيم أجهزة الصراف الآلي كما تم إطلاق مبادرة توزيع القفازات بجوار أجهزة الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.

وأكد أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة من الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الباحة تخصص فرقًا لتعقيم الصرافات الآلية وتوزع "القفازات"
سبق

وجّه أمين منطقة الباحة علي السواط المختصين بالأمانة والبلديات التابعة بتخصيص فرق ميدانية وبشكل دوري لتعقيم أجهزة الصراف الآلي كما تم إطلاق مبادرة توزيع القفازات بجوار أجهزة الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.

وأكد أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة من الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:49 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:16 PM

أمانة الباحة تخصص فرقًا لتعقيم الصرافات الآلية وتوزع "القفازات"

للحد من انتشار "كورونا" وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
2
1,320

وجّه أمين منطقة الباحة علي السواط المختصين بالأمانة والبلديات التابعة بتخصيص فرق ميدانية وبشكل دوري لتعقيم أجهزة الصراف الآلي كما تم إطلاق مبادرة توزيع القفازات بجوار أجهزة الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.

وأكد أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة من الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

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