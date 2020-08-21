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شاهد من المدينة.. إزالة 340 ألف م2 تعديات على أراضٍ حكومية

مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية بمواقع ومساحات مختلفة.. و"الأمانة" تتوعد

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي، الأسبوع الماضي، عدداً من التعديات على أراضي حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 340 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبينت أمانة المنطقة، أنه من خلال الفرق الميدانية في نطاق البلديات تم رصد تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة، مشيرةً إلى أنه تم رصد في نطاق بلدية العاقول تعديات تقدر مساحتها بـ 36 ألف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ 154 ألف متر مربع، أيضاً تعديات في الصويدرة تقدر بـ116 ألف متر مربع، فيما تم في المليليح رصد تعديات تقدر بـ 36 ألف متر مربع، وكذلك في المندسة تم رصد تعديات بـ 6 آلاف متر مربع، لافتة إلى أنه تم إزالة جميع تلك التعديات.

فيما أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة، أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في الهواتف الذكية.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من المدينة.. إزالة 340 ألف م2 تعديات على أراضٍ حكومية
سبق

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي، الأسبوع الماضي، عدداً من التعديات على أراضي حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 340 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبينت أمانة المنطقة، أنه من خلال الفرق الميدانية في نطاق البلديات تم رصد تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة، مشيرةً إلى أنه تم رصد في نطاق بلدية العاقول تعديات تقدر مساحتها بـ 36 ألف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ 154 ألف متر مربع، أيضاً تعديات في الصويدرة تقدر بـ116 ألف متر مربع، فيما تم في المليليح رصد تعديات تقدر بـ 36 ألف متر مربع، وكذلك في المندسة تم رصد تعديات بـ 6 آلاف متر مربع، لافتة إلى أنه تم إزالة جميع تلك التعديات.

فيما أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة، أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في الهواتف الذكية.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
05:20 PM

شاهد من المدينة.. إزالة 340 ألف م2 تعديات على أراضٍ حكومية

مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية بمواقع ومساحات مختلفة.. و"الأمانة" تتوعد

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يوسف سفر - المدينة المنورة
7
3,221

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي، الأسبوع الماضي، عدداً من التعديات على أراضي حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 340 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبينت أمانة المنطقة، أنه من خلال الفرق الميدانية في نطاق البلديات تم رصد تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة، مشيرةً إلى أنه تم رصد في نطاق بلدية العاقول تعديات تقدر مساحتها بـ 36 ألف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ 154 ألف متر مربع، أيضاً تعديات في الصويدرة تقدر بـ116 ألف متر مربع، فيما تم في المليليح رصد تعديات تقدر بـ 36 ألف متر مربع، وكذلك في المندسة تم رصد تعديات بـ 6 آلاف متر مربع، لافتة إلى أنه تم إزالة جميع تلك التعديات.

فيما أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة، أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في الهواتف الذكية.

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