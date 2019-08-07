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"العدل" تخصّص دائرتين للنظر في نزاعات عقود عمل موسم الحج

الناشئة داخل حدود حرم مكة ومِنى ومزدلفة وعرفات وأحمية المشاعر

خصّصت وزارة العدل، وللمرة الأولى، دائرتيْن للقضايا العمالية خلال موسم حج 1440 هـ؛ للنظر في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز 20 ألف ريال، والمنازعات المتعلقة بعقود العمل الموسمية خلال موسم الحج.

وتنظر الدوائر في المنازعات العمالية الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرّمة ومِنى ومزدلفة وعرفات وأحمية المشاعر ومرافقتها.

وتشارك الدائرتان العماليتان ضمن عشرين دائرة قضائية في موسم حج هذا العام؛ وللمرة الأولى توجد دوائر قضائية عماليّة متخصصة.

وتلبي الدائرتان احتياجات القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من العمال وأصحاب العمل وضبط العلاقات التعاقدية العمالية بما يعود لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن كافة؛ وتم دعمها بالكوادر القضائية والإداريّة المؤهّلة لتسهيل سير عملها وإنجاز المنازعات العمالية والمتعلقة بموسم الحج.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في إطار استعداداتها لحج عام 1440 هـ، تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعرَي مِنى وعرفة إضافة إلى خمس كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.

يُشار إلى أن المحاكم العمّالية باشرت اختصاصها مطلع هذا العام الجاري؛ بإجراءات سهلة وميسّرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة للمستفيدين وتتماشى مع طبيعة المنازعات العمالية؛ كون لها صفة الاستعجال.

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"العدل" تخصّص دائرتين للنظر في نزاعات عقود عمل موسم الحج
سبق

خصّصت وزارة العدل، وللمرة الأولى، دائرتيْن للقضايا العمالية خلال موسم حج 1440 هـ؛ للنظر في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز 20 ألف ريال، والمنازعات المتعلقة بعقود العمل الموسمية خلال موسم الحج.

وتنظر الدوائر في المنازعات العمالية الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرّمة ومِنى ومزدلفة وعرفات وأحمية المشاعر ومرافقتها.

وتشارك الدائرتان العماليتان ضمن عشرين دائرة قضائية في موسم حج هذا العام؛ وللمرة الأولى توجد دوائر قضائية عماليّة متخصصة.

وتلبي الدائرتان احتياجات القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من العمال وأصحاب العمل وضبط العلاقات التعاقدية العمالية بما يعود لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن كافة؛ وتم دعمها بالكوادر القضائية والإداريّة المؤهّلة لتسهيل سير عملها وإنجاز المنازعات العمالية والمتعلقة بموسم الحج.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في إطار استعداداتها لحج عام 1440 هـ، تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعرَي مِنى وعرفة إضافة إلى خمس كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.

يُشار إلى أن المحاكم العمّالية باشرت اختصاصها مطلع هذا العام الجاري؛ بإجراءات سهلة وميسّرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة للمستفيدين وتتماشى مع طبيعة المنازعات العمالية؛ كون لها صفة الاستعجال.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
01:12 PM

"العدل" تخصّص دائرتين للنظر في نزاعات عقود عمل موسم الحج

الناشئة داخل حدود حرم مكة ومِنى ومزدلفة وعرفات وأحمية المشاعر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خصّصت وزارة العدل، وللمرة الأولى، دائرتيْن للقضايا العمالية خلال موسم حج 1440 هـ؛ للنظر في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز 20 ألف ريال، والمنازعات المتعلقة بعقود العمل الموسمية خلال موسم الحج.

وتنظر الدوائر في المنازعات العمالية الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرّمة ومِنى ومزدلفة وعرفات وأحمية المشاعر ومرافقتها.

وتشارك الدائرتان العماليتان ضمن عشرين دائرة قضائية في موسم حج هذا العام؛ وللمرة الأولى توجد دوائر قضائية عماليّة متخصصة.

وتلبي الدائرتان احتياجات القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من العمال وأصحاب العمل وضبط العلاقات التعاقدية العمالية بما يعود لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن كافة؛ وتم دعمها بالكوادر القضائية والإداريّة المؤهّلة لتسهيل سير عملها وإنجاز المنازعات العمالية والمتعلقة بموسم الحج.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في إطار استعداداتها لحج عام 1440 هـ، تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعرَي مِنى وعرفة إضافة إلى خمس كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.

يُشار إلى أن المحاكم العمّالية باشرت اختصاصها مطلع هذا العام الجاري؛ بإجراءات سهلة وميسّرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة للمستفيدين وتتماشى مع طبيعة المنازعات العمالية؛ كون لها صفة الاستعجال.

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