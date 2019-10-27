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"التحالف" يعلن إعادة تموضع قواته في عدن بقيادة سعودية

إضافة إلى إعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية

أعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تمّت إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن)؛ لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وفي هذا السياق تشيد قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمتها القوات الإماراتية، وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

وختاماً فإن قيادة قوات التحالف تؤكّد استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكل مكوناته وحكومته الشرعية، والله الموفق.

التحالف قيادة قوات التحالف عدن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يعلن إعادة تموضع قواته في عدن بقيادة سعودية
سبق

أعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تمّت إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن)؛ لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وفي هذا السياق تشيد قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمتها القوات الإماراتية، وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

وختاماً فإن قيادة قوات التحالف تؤكّد استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكل مكوناته وحكومته الشرعية، والله الموفق.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:23 AM

"التحالف" يعلن إعادة تموضع قواته في عدن بقيادة سعودية

إضافة إلى إعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تمّت إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن)؛ لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وفي هذا السياق تشيد قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمتها القوات الإماراتية، وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

وختاماً فإن قيادة قوات التحالف تؤكّد استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكل مكوناته وحكومته الشرعية، والله الموفق.

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