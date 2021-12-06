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ضحايا كورونا.. 211 وفاة جديدة بالهند و81 حالة بألمانيا

قالت وزارة الصحة في الهند اليوم الاثنين إنها سجلت 8895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و211 وفاة خلال 24 ساعة.

وارتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 34.64 مليونًا؛ بينما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض 473537.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و185961 بعد تسجيل 27836 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 103121 بعد تسجيل 81 وفاة جديدة.

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ضحايا كورونا.. 211 وفاة جديدة بالهند و81 حالة بألمانيا
سبق

قالت وزارة الصحة في الهند اليوم الاثنين إنها سجلت 8895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و211 وفاة خلال 24 ساعة.

وارتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 34.64 مليونًا؛ بينما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض 473537.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و185961 بعد تسجيل 27836 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 103121 بعد تسجيل 81 وفاة جديدة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:42 AM

ضحايا كورونا.. 211 وفاة جديدة بالهند و81 حالة بألمانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة في الهند اليوم الاثنين إنها سجلت 8895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و211 وفاة خلال 24 ساعة.

وارتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 34.64 مليونًا؛ بينما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض 473537.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و185961 بعد تسجيل 27836 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 103121 بعد تسجيل 81 وفاة جديدة.

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