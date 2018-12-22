إصابات كورونا العالمية تتجاوز 276.6 مليون

بلغ عدد الوفيات 5 ملايين و385 ألفاً و351 حالة

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 276 مليوناً و593 ألفاً و547 مصاباً، حتى صباح الأربعاء 22 ديسمبر 2021.

وبلغ عدد الوفيات من جرّاء الوباء 5 ملايين و385 ألفاً و351 حالة، فيما تعافى 248 مليوناً و103 آلاف و819 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى ستة ملايين و878709 بعد تسجيل 45659 إصابة جديدة.