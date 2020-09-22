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بلدية القفل تكرم أعضاء المركز الإعلامي بمحافظة صامطة

كرم رئيس بلدية مركز القفل، صباح اليوم الثلاثاء، المهندس مشاري بن حسن الحاذق، رئيس المركز الإعلامي بصامطة، وأعضاء المركز، في مقر البلدية.

يأتي هذا التكريم، نظير جهود المركز الإعلامي وأعضائه بمحافظة صامطة، في حضور وتغطية مناسبات البلدية بمركز القفل، والتعاون مع الجهات الحكومية والخدمية بالمحافظة.

ووجه رئيس بلدية القفل، شكره وتقديره لرئيس المركز، أحمد الجبيلي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام، حسن بن عواجي المهجري، وجميع أعضاء المركز من مصورين ومحررين، على تعاونهم ومساهمتهم الفعالة في نشر أخبار المركز والبلدية وجميع الفعاليات.

وكرم بحضور رئيس المجلس البلدي بالقفل، عبده محنشي، ومدير العلاقات العامة بالبلدية، جابر بن حسن أبوعقيل.

ومن جانبه، وجه رئيس المركز الإعلامي بصامطة، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز، الشكر والعرفان لرئيس بلدية القفل، على هذه اللفتة والتكريم، مؤكدًا أن جميع أعضاء المركز يعملون من أجل إبراز الجهود والمناشط التي تبذلها الجهات الخدمية في محافظة صامطة والمراكز التابعة لها.

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بلدية القفل تكرم أعضاء المركز الإعلامي بمحافظة صامطة
سبق

كرم رئيس بلدية مركز القفل، صباح اليوم الثلاثاء، المهندس مشاري بن حسن الحاذق، رئيس المركز الإعلامي بصامطة، وأعضاء المركز، في مقر البلدية.

يأتي هذا التكريم، نظير جهود المركز الإعلامي وأعضائه بمحافظة صامطة، في حضور وتغطية مناسبات البلدية بمركز القفل، والتعاون مع الجهات الحكومية والخدمية بالمحافظة.

ووجه رئيس بلدية القفل، شكره وتقديره لرئيس المركز، أحمد الجبيلي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام، حسن بن عواجي المهجري، وجميع أعضاء المركز من مصورين ومحررين، على تعاونهم ومساهمتهم الفعالة في نشر أخبار المركز والبلدية وجميع الفعاليات.

وكرم بحضور رئيس المجلس البلدي بالقفل، عبده محنشي، ومدير العلاقات العامة بالبلدية، جابر بن حسن أبوعقيل.

ومن جانبه، وجه رئيس المركز الإعلامي بصامطة، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز، الشكر والعرفان لرئيس بلدية القفل، على هذه اللفتة والتكريم، مؤكدًا أن جميع أعضاء المركز يعملون من أجل إبراز الجهود والمناشط التي تبذلها الجهات الخدمية في محافظة صامطة والمراكز التابعة لها.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
07:02 PM

بلدية القفل تكرم أعضاء المركز الإعلامي بمحافظة صامطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كرم رئيس بلدية مركز القفل، صباح اليوم الثلاثاء، المهندس مشاري بن حسن الحاذق، رئيس المركز الإعلامي بصامطة، وأعضاء المركز، في مقر البلدية.

يأتي هذا التكريم، نظير جهود المركز الإعلامي وأعضائه بمحافظة صامطة، في حضور وتغطية مناسبات البلدية بمركز القفل، والتعاون مع الجهات الحكومية والخدمية بالمحافظة.

ووجه رئيس بلدية القفل، شكره وتقديره لرئيس المركز، أحمد الجبيلي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام، حسن بن عواجي المهجري، وجميع أعضاء المركز من مصورين ومحررين، على تعاونهم ومساهمتهم الفعالة في نشر أخبار المركز والبلدية وجميع الفعاليات.

وكرم بحضور رئيس المجلس البلدي بالقفل، عبده محنشي، ومدير العلاقات العامة بالبلدية، جابر بن حسن أبوعقيل.

ومن جانبه، وجه رئيس المركز الإعلامي بصامطة، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز، الشكر والعرفان لرئيس بلدية القفل، على هذه اللفتة والتكريم، مؤكدًا أن جميع أعضاء المركز يعملون من أجل إبراز الجهود والمناشط التي تبذلها الجهات الخدمية في محافظة صامطة والمراكز التابعة لها.

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