النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبر بوابة الطائي وبهدف "رومارينهو".. الاتحاد يستعيد الصدارة

بحضور اقترب من الـ50 ألف متفرج في الملعب

وسط حضور جماهيري، اقترب من 50 ألف متفرج، قاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد البرازيلي "رومارينهو" فريقه لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك حينما تغلب على ضيفه الطائي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري المحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف عن طريق البرازيلي "رومارينهو" عند الدقيقة الـ26 (مجددًا العلاقة مع فريقه كما جدد عقده أمس حتى 2024).

حاول الاتحاد مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني لكن تسديدة "كورنادو" ضلت طريق الشباك الطائية عند الدقيقة الـ50.

ولم يستطع الضيوف تعديل النتيجة رغم منح حكم اللقاء الفريقين 7 دقائق وقتًا بدلاً من الضائع.

وبتلك النتيجة انتزع الاتحاد صدارة ترتيب الفرق بـ26 نقطة، وبقي الطائي متذيلاً الترتيب بـ10 نقاط فقط.

الاتحاد الطائي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
عبر بوابة الطائي وبهدف "رومارينهو".. الاتحاد يستعيد الصدارة
سبق

وسط حضور جماهيري، اقترب من 50 ألف متفرج، قاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد البرازيلي "رومارينهو" فريقه لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك حينما تغلب على ضيفه الطائي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري المحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف عن طريق البرازيلي "رومارينهو" عند الدقيقة الـ26 (مجددًا العلاقة مع فريقه كما جدد عقده أمس حتى 2024).

حاول الاتحاد مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني لكن تسديدة "كورنادو" ضلت طريق الشباك الطائية عند الدقيقة الـ50.

ولم يستطع الضيوف تعديل النتيجة رغم منح حكم اللقاء الفريقين 7 دقائق وقتًا بدلاً من الضائع.

وبتلك النتيجة انتزع الاتحاد صدارة ترتيب الفرق بـ26 نقطة، وبقي الطائي متذيلاً الترتيب بـ10 نقاط فقط.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
09:48 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
12:46 AM

عبر بوابة الطائي وبهدف "رومارينهو".. الاتحاد يستعيد الصدارة

بحضور اقترب من الـ50 ألف متفرج في الملعب

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
1,609

وسط حضور جماهيري، اقترب من 50 ألف متفرج، قاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد البرازيلي "رومارينهو" فريقه لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك حينما تغلب على ضيفه الطائي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري المحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف عن طريق البرازيلي "رومارينهو" عند الدقيقة الـ26 (مجددًا العلاقة مع فريقه كما جدد عقده أمس حتى 2024).

حاول الاتحاد مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني لكن تسديدة "كورنادو" ضلت طريق الشباك الطائية عند الدقيقة الـ50.

ولم يستطع الضيوف تعديل النتيجة رغم منح حكم اللقاء الفريقين 7 دقائق وقتًا بدلاً من الضائع.

وبتلك النتيجة انتزع الاتحاد صدارة ترتيب الفرق بـ26 نقطة، وبقي الطائي متذيلاً الترتيب بـ10 نقاط فقط.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,384
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,249
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,290

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة