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قرقاش: نقدّر جهود السعودية لتوحيد الصف اليمني وندعمها دعماً كاملاً

قال: الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ أن جهود السعودية عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف اليمني ومواجهة الانقلاب الحوثي، "مقدّرة"، وأننا ندعمها دعماً كاملاً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي "مقدّرة"، وندعمها دعماً كاملاً وبكل تفاصيلها، ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين.. الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق؛ بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً.

أنور قرقاش الإمارات

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قرقاش: نقدّر جهود السعودية لتوحيد الصف اليمني وندعمها دعماً كاملاً
سبق

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ أن جهود السعودية عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف اليمني ومواجهة الانقلاب الحوثي، "مقدّرة"، وأننا ندعمها دعماً كاملاً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي "مقدّرة"، وندعمها دعماً كاملاً وبكل تفاصيلها، ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين.. الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق؛ بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
09:11 AM

قرقاش: نقدّر جهود السعودية لتوحيد الصف اليمني وندعمها دعماً كاملاً

قال: الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ أن جهود السعودية عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف اليمني ومواجهة الانقلاب الحوثي، "مقدّرة"، وأننا ندعمها دعماً كاملاً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي "مقدّرة"، وندعمها دعماً كاملاً وبكل تفاصيلها، ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين.. الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق؛ بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً.

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