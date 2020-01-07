اليمن: التصريحات عن توقيع اتفاقيات بالموانئ والمطارات لا تمثل الحكومة

جدّد التزام الحكومة وجميع أعضائها برؤية الرئيس منصور

أكد مصدر حكومي يمني مسؤول، أن التصريحات المتداولة عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات، وتحديدًا في قطاعات النقل، خاصة الموانئ والمطارات وغيرها؛ تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثّل الحكومة الحريصة على استكمال الهدف الواضح في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًّا للانطلاق نحو البناء والتنمية وإعادة الإعمار.



وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تصريحات بعض أعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.. مؤكدًا حرص اليمن على بناء علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على العمل المؤسسي وفي إطار التشريعات والقوانين النافذة، وليس إبرام اتفاقات بشكل شخصي.



وجدد المصدر التزام الحكومة وجميع أعضائها برؤية الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في التعاون والتنسيق الخارجي وبناء الشراكات التنموية وفقًا للمصالح الاستراتيجية العليا لليمن وشعبها.