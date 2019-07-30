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لمدة 5 أيام .. بدء التقديم على الوظائف الصحية بالخدمات الطبية بـ "الداخلية"

بنظام التعيين للرجال والنساء بالإدارة العامة .. استبعاد غير المستوفي للشروط

بدأ، اليوم، التقديم على وظائف صحية بنظام التعيين للرجال والنساء بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ويستمر التقديم خمسة أيام.‎

وتشمل الوظائف: "أخصائي أطفال، أخصائي جلدية، أخصائي باطنة، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، أخصائي نساء وولادة، أخصائي طب أسرة وأخصائي عيون"، علماً بأن المؤهل المطلوب هو شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص، والخبرة المطلوبة سنتان.

على مَن تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية وصورة من التصنيف المهني "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية"، على البريد الإلكتروني HRGOBS@moimsd.sa، علماً بأنه سيتم استبعاد أيّ طلب غير مستوفٍ للشروط.

ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي ستحدّد لاحقاً.

ويتم استقبال الطلبات لمدة خمسة أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440 هـ.

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لمدة 5 أيام .. بدء التقديم على الوظائف الصحية بالخدمات الطبية بـ "الداخلية"
سبق

بدأ، اليوم، التقديم على وظائف صحية بنظام التعيين للرجال والنساء بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ويستمر التقديم خمسة أيام.‎

وتشمل الوظائف: "أخصائي أطفال، أخصائي جلدية، أخصائي باطنة، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، أخصائي نساء وولادة، أخصائي طب أسرة وأخصائي عيون"، علماً بأن المؤهل المطلوب هو شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص، والخبرة المطلوبة سنتان.

على مَن تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية وصورة من التصنيف المهني "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية"، على البريد الإلكتروني HRGOBS@moimsd.sa، علماً بأنه سيتم استبعاد أيّ طلب غير مستوفٍ للشروط.

ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي ستحدّد لاحقاً.

ويتم استقبال الطلبات لمدة خمسة أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440 هـ.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
01:54 PM

لمدة 5 أيام .. بدء التقديم على الوظائف الصحية بالخدمات الطبية بـ "الداخلية"

بنظام التعيين للرجال والنساء بالإدارة العامة .. استبعاد غير المستوفي للشروط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,717

بدأ، اليوم، التقديم على وظائف صحية بنظام التعيين للرجال والنساء بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ويستمر التقديم خمسة أيام.‎

وتشمل الوظائف: "أخصائي أطفال، أخصائي جلدية، أخصائي باطنة، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، أخصائي نساء وولادة، أخصائي طب أسرة وأخصائي عيون"، علماً بأن المؤهل المطلوب هو شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص، والخبرة المطلوبة سنتان.

على مَن تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية وصورة من التصنيف المهني "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية"، على البريد الإلكتروني HRGOBS@moimsd.sa، علماً بأنه سيتم استبعاد أيّ طلب غير مستوفٍ للشروط.

ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي ستحدّد لاحقاً.

ويتم استقبال الطلبات لمدة خمسة أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440 هـ.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,316
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,404
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,390
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,227

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