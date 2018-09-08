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أخضر ١٩ عاماً يواصل تحضيراته لكأس آسيا ٢٠١٨

ضمن معسكره المقام بمدينة الطائف

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم" تحت 19 عامًا" تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة الطائف، والذي يأتي في المرحلة الثانية من برنامج المنتخب الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018 في إندونيسيا.

وأدى لاعبو الأخضر مساء الجمعة تدريباتهم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتمارين الاستحواذ على الكرة، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب طبق فيها اللاعبون الجمل التكتيكية التي تم العمل عليها خلال فترات المعسكر، وكان المنتخب قد فقد قبل أيام نجمه عبدالعزيز الشهراني بعد تأكيد الفحوصات إصابته بقطع في الرباط الصليبي مما يؤكد غيابه عن البطولة الآسيوية.

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أخضر ١٩ عاماً يواصل تحضيراته لكأس آسيا ٢٠١٨
سبق

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم" تحت 19 عامًا" تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة الطائف، والذي يأتي في المرحلة الثانية من برنامج المنتخب الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018 في إندونيسيا.

وأدى لاعبو الأخضر مساء الجمعة تدريباتهم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتمارين الاستحواذ على الكرة، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب طبق فيها اللاعبون الجمل التكتيكية التي تم العمل عليها خلال فترات المعسكر، وكان المنتخب قد فقد قبل أيام نجمه عبدالعزيز الشهراني بعد تأكيد الفحوصات إصابته بقطع في الرباط الصليبي مما يؤكد غيابه عن البطولة الآسيوية.

08 سبتمبر 2018 - 28 ذو الحجة 1439
01:18 AM

أخضر ١٩ عاماً يواصل تحضيراته لكأس آسيا ٢٠١٨

ضمن معسكره المقام بمدينة الطائف

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
163

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم" تحت 19 عامًا" تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة الطائف، والذي يأتي في المرحلة الثانية من برنامج المنتخب الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018 في إندونيسيا.

وأدى لاعبو الأخضر مساء الجمعة تدريباتهم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتمارين الاستحواذ على الكرة، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب طبق فيها اللاعبون الجمل التكتيكية التي تم العمل عليها خلال فترات المعسكر، وكان المنتخب قد فقد قبل أيام نجمه عبدالعزيز الشهراني بعد تأكيد الفحوصات إصابته بقطع في الرباط الصليبي مما يؤكد غيابه عن البطولة الآسيوية.

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