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وزير الثروة الحيوانية السوداني يلتقي سفير خادم الحرمين بالخرطوم

بحثا تعزيز الاستثمار بين البلدين في مجال صادرات اللحوم

التقى وزير الثروة الحيوانية السوداني بشارة أرو اليوم في الخرطوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.


وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمار بين البلدين في مجال صادرات اللحوم وتبادل الخبرات والتجارب.

وأكد السفير جعفر في تصريح له أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية للاستفادة من الإمكانات التي يزخر بها البلدان، معربًا عن أمله بامتداد العلاقات ومراعاة المصالح المشتركة لخدمة شعبي البلدين.

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وزير الثروة الحيوانية السوداني يلتقي سفير خادم الحرمين بالخرطوم
سبق

التقى وزير الثروة الحيوانية السوداني بشارة أرو اليوم في الخرطوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.


وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمار بين البلدين في مجال صادرات اللحوم وتبادل الخبرات والتجارب.

وأكد السفير جعفر في تصريح له أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية للاستفادة من الإمكانات التي يزخر بها البلدان، معربًا عن أمله بامتداد العلاقات ومراعاة المصالح المشتركة لخدمة شعبي البلدين.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
10:36 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
06:00 AM

وزير الثروة الحيوانية السوداني يلتقي سفير خادم الحرمين بالخرطوم

بحثا تعزيز الاستثمار بين البلدين في مجال صادرات اللحوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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4,366

التقى وزير الثروة الحيوانية السوداني بشارة أرو اليوم في الخرطوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.


وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمار بين البلدين في مجال صادرات اللحوم وتبادل الخبرات والتجارب.

وأكد السفير جعفر في تصريح له أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية للاستفادة من الإمكانات التي يزخر بها البلدان، معربًا عن أمله بامتداد العلاقات ومراعاة المصالح المشتركة لخدمة شعبي البلدين.

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