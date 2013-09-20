"مختص": السوشيال ميديا والمقارنات بالمشاهير من أهم مسببات الطلاق

"الردادي": وجود جمعيات للتوفيق بين راغبي الزواج أمر مُلِحّ حالياً

أكد رئيس مركز تكوين الأسرة للتوفيق بين راغبي الزواج فيصل الردادي أهمية فترة الخمس سنوات الأولى، وضرورة أن يتجاوزها الشاب والفتاة بنجاح؛ لضمان استمرار الحياة الزوجية والأسرية السعيدة.

وأضاف "الردادي" تعليقاً على انتشار حالات الانفصال الأسري، بأن أسبابها كثيرة جداً؛ من أهمها السوشيال ميديا، وما جلبته لنا من مقارنات بالمشاهير ما يسبب انهياراً للعلاقات الأسرية، بجانب ما انتشر مؤخراً من قصص للمطلقات وغير المتزوجات، وإشاعتهن بأنهن يملكن فسحة من الحياة وحرية التحرك والتصرف بعيداً عن التقيد بالحقوق الزوجية والأسرية، ما يجعل الكثير من السيدات تسعى لتجربة تلك الحياة المزعومة.

ولفت وفق قناة "الإخبارية" إلى أن غياب الخيارات في الزواج سواء للشباب أو الفتيات سبب مهم في حالات الانفصال، داعياً لضرورة وجود جمعيات للتوفيق بين الراغبين في الزواج.

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