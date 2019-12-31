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شاهد.. عدّاد كهرباء مكشوف بجوار مسجد ومدرسة يتربص بأطفال بيشة

رصدته عدسة مواطن .. موجود منذ فترة ولم يتم نقله للمسجد الجديد

رصدت عدسة مواطن من بيشة عدّاد كهرباء مكشوفاً بجوار مسجد ومدرسة القدس بحي الخزامي القريبة من شركة الكهرباء.

وفي التفاصيل، أكّد المواطن زهير القرني؛ لـ"سبق"، أن عدّاد الكهرباء بوضعه الحالي يشكّل خطراً على المارة، خصوصاً الأطفال، حيث إنه مكشوف منذ شهر شوال من عام 1440هـ، مفيداً بأنه لم يتم نقل العدّاد للمسجد الجديد.

عدّاد كهرباء مكشوف حي الخزامي شركة الكهرباء ببيشة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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شاهد.. عدّاد كهرباء مكشوف بجوار مسجد ومدرسة يتربص بأطفال بيشة
سبق

رصدت عدسة مواطن من بيشة عدّاد كهرباء مكشوفاً بجوار مسجد ومدرسة القدس بحي الخزامي القريبة من شركة الكهرباء.

وفي التفاصيل، أكّد المواطن زهير القرني؛ لـ"سبق"، أن عدّاد الكهرباء بوضعه الحالي يشكّل خطراً على المارة، خصوصاً الأطفال، حيث إنه مكشوف منذ شهر شوال من عام 1440هـ، مفيداً بأنه لم يتم نقل العدّاد للمسجد الجديد.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
11:59 AM

شاهد.. عدّاد كهرباء مكشوف بجوار مسجد ومدرسة يتربص بأطفال بيشة

رصدته عدسة مواطن .. موجود منذ فترة ولم يتم نقله للمسجد الجديد

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سويد الحارثي - بيشة
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2,436

رصدت عدسة مواطن من بيشة عدّاد كهرباء مكشوفاً بجوار مسجد ومدرسة القدس بحي الخزامي القريبة من شركة الكهرباء.

وفي التفاصيل، أكّد المواطن زهير القرني؛ لـ"سبق"، أن عدّاد الكهرباء بوضعه الحالي يشكّل خطراً على المارة، خصوصاً الأطفال، حيث إنه مكشوف منذ شهر شوال من عام 1440هـ، مفيداً بأنه لم يتم نقل العدّاد للمسجد الجديد.

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