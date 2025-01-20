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بسداسية الذهاب.. الشباب يسعى لعبور الشرطة نحو نصف النهائي

في إياب دور الثمانية لكأس محمد السادس

يلتقي فريقا الشرطة العراقي والشباب في انطلاق مرحلة الإياب لدور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، وذلك على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز كبير لفريق الشباب بسداسية دون رد على ملعبه في الرياض؛ ليقترب بنسبة كبيرة من حجز أول مقعد بين الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من البطولة هذا الموسم؛ إذ يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف لضمان العبور إلى الدور التالي، بينما تعد مهمة فريق الشرطة العراقي صعبة؛ إذ يتعين عليه الفوز بفارق أكثر من 5 أهداف لبلوغ المرحلة المقبلة من البطولة.

يُذكر أن الفائز من هذه المباراة سيلتقي في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء فريقي أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي. علمًا بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت في ضيافة الأخير بالتعادل 1-1.

الأردن عمّان ملعب الملك عبدالله الثاني بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال الشرطة الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسداسية الذهاب.. الشباب يسعى لعبور الشرطة نحو نصف النهائي
سبق

يلتقي فريقا الشرطة العراقي والشباب في انطلاق مرحلة الإياب لدور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، وذلك على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز كبير لفريق الشباب بسداسية دون رد على ملعبه في الرياض؛ ليقترب بنسبة كبيرة من حجز أول مقعد بين الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من البطولة هذا الموسم؛ إذ يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف لضمان العبور إلى الدور التالي، بينما تعد مهمة فريق الشرطة العراقي صعبة؛ إذ يتعين عليه الفوز بفارق أكثر من 5 أهداف لبلوغ المرحلة المقبلة من البطولة.

يُذكر أن الفائز من هذه المباراة سيلتقي في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء فريقي أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي. علمًا بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت في ضيافة الأخير بالتعادل 1-1.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
01:01 AM

بسداسية الذهاب.. الشباب يسعى لعبور الشرطة نحو نصف النهائي

في إياب دور الثمانية لكأس محمد السادس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلتقي فريقا الشرطة العراقي والشباب في انطلاق مرحلة الإياب لدور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، وذلك على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز كبير لفريق الشباب بسداسية دون رد على ملعبه في الرياض؛ ليقترب بنسبة كبيرة من حجز أول مقعد بين الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من البطولة هذا الموسم؛ إذ يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف لضمان العبور إلى الدور التالي، بينما تعد مهمة فريق الشرطة العراقي صعبة؛ إذ يتعين عليه الفوز بفارق أكثر من 5 أهداف لبلوغ المرحلة المقبلة من البطولة.

يُذكر أن الفائز من هذه المباراة سيلتقي في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء فريقي أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي. علمًا بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت في ضيافة الأخير بالتعادل 1-1.

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