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"د ب ي 1111" تسجل أعلى سعر بمزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة أبشر

بلغت قيمتها 106 آلاف و750 ريالاً في ختام اليوم الأول من المزاد

سجلت اللوحة ذات الرمز والرقم (د ب ي 1111) أعلى سعر في مزاد اللوحات الإلكتروني بقيمة 106 آلاف و750 ريالاً، لتكون اللوحة الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من مزاد اللوحات الإلكتروني المقام عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.

وتفصيلاً، جاءت ثانيًا اللوحة (د ي م 7777) بمزايدة بلغت مبلغ 105 آلاف ريال، وحلّت رابعًا اللوحة (د ل ع 3000) حيث وصلت قيمة مزايدتها 17 ألفًا و500 ريال، أما اللوحة ذات الرمز والرقم (د ر ر 9000) فقد بلغت مزايدتها بنهاية اليوم الأول للمزاد 17 ألف ريال.

وأوضحت منصة "أبشر" أنه يمكن التعرف على اللوحة الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر" من خلال الرابط التالي: https://linktr.ee/ABSHER

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"د ب ي 1111" تسجل أعلى سعر بمزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة أبشر
سبق

سجلت اللوحة ذات الرمز والرقم (د ب ي 1111) أعلى سعر في مزاد اللوحات الإلكتروني بقيمة 106 آلاف و750 ريالاً، لتكون اللوحة الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من مزاد اللوحات الإلكتروني المقام عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.

وتفصيلاً، جاءت ثانيًا اللوحة (د ي م 7777) بمزايدة بلغت مبلغ 105 آلاف ريال، وحلّت رابعًا اللوحة (د ل ع 3000) حيث وصلت قيمة مزايدتها 17 ألفًا و500 ريال، أما اللوحة ذات الرمز والرقم (د ر ر 9000) فقد بلغت مزايدتها بنهاية اليوم الأول للمزاد 17 ألف ريال.

وأوضحت منصة "أبشر" أنه يمكن التعرف على اللوحة الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر" من خلال الرابط التالي: https://linktr.ee/ABSHER

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
01:14 AM

"د ب ي 1111" تسجل أعلى سعر بمزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة أبشر

بلغت قيمتها 106 آلاف و750 ريالاً في ختام اليوم الأول من المزاد

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
6
11,527

سجلت اللوحة ذات الرمز والرقم (د ب ي 1111) أعلى سعر في مزاد اللوحات الإلكتروني بقيمة 106 آلاف و750 ريالاً، لتكون اللوحة الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من مزاد اللوحات الإلكتروني المقام عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.

وتفصيلاً، جاءت ثانيًا اللوحة (د ي م 7777) بمزايدة بلغت مبلغ 105 آلاف ريال، وحلّت رابعًا اللوحة (د ل ع 3000) حيث وصلت قيمة مزايدتها 17 ألفًا و500 ريال، أما اللوحة ذات الرمز والرقم (د ر ر 9000) فقد بلغت مزايدتها بنهاية اليوم الأول للمزاد 17 ألف ريال.

وأوضحت منصة "أبشر" أنه يمكن التعرف على اللوحة الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر" من خلال الرابط التالي: https://linktr.ee/ABSHER

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,067
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,475
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,289
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,324

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