"ضمان جدة" ينظّم ملتقى توظيفياً لتمكين الأسر المستفيدة

بقسمَيه "رجال ونساء" بالتعاون مع شركة أقوات "البيك"

نظّم مكتب الضمان الاجتماعي بجدة، لقاءً توظيفياً مباشراً بقسميه "رجال ونساء" لمُستفيدي الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع شركة أقوات "البيك".

وتمّت دعوة المستفيدين الراغبين في التوظيف إلى الوظائف النسائية والرجالية المطروحة وعددها ٢٥٠ وظيفة ما بين وظائف إدارية وخط الإنتاج.

ويعد هذا اللقاء رافداً من روافد التمكين، ويهدف إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي في سوق العمل.