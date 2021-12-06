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"جولة ولي العهد الخليجية".. مسقط تتهيّأ لضيفها الكبير وبيان السلطنة يرحب

زيارة تكتسب أهمية كبيرة على أصعدة ومستويات عدة.. "تعزيز وآفاق أرحب"

تستعد العاصمة العمانية "مسقط" لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور السلطنة، كمحطة أولى ضمن جولة خليجية، قُبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

وتكتسب زيارة الأمير محمد بن سلمان، أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة والمستويات الثنائية، نظراً للعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لأواصر المحبة والمصير المشترك، ودفعاً لعلاقات الرياض ومسقط إلى آفاق أرحب وفق "الاخبارية".

وفي بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، أعلن أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية لمسقط، تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عمان والسعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة التي تجمع شعبَي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه لقاء السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء زيارة المملكة في يوليو الماضي.

وأوضح البيان، أن ولي العهد سيبحث خلال الزيارة عدداً من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهاراً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جولة ولي العهد الخليجية".. مسقط تتهيّأ لضيفها الكبير وبيان السلطنة يرحب
سبق

تستعد العاصمة العمانية "مسقط" لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور السلطنة، كمحطة أولى ضمن جولة خليجية، قُبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

وتكتسب زيارة الأمير محمد بن سلمان، أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة والمستويات الثنائية، نظراً للعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لأواصر المحبة والمصير المشترك، ودفعاً لعلاقات الرياض ومسقط إلى آفاق أرحب وفق "الاخبارية".

وفي بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، أعلن أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية لمسقط، تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عمان والسعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة التي تجمع شعبَي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه لقاء السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء زيارة المملكة في يوليو الماضي.

وأوضح البيان، أن ولي العهد سيبحث خلال الزيارة عدداً من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهاراً.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
11:46 AM

"جولة ولي العهد الخليجية".. مسقط تتهيّأ لضيفها الكبير وبيان السلطنة يرحب

زيارة تكتسب أهمية كبيرة على أصعدة ومستويات عدة.. "تعزيز وآفاق أرحب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد العاصمة العمانية "مسقط" لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور السلطنة، كمحطة أولى ضمن جولة خليجية، قُبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

وتكتسب زيارة الأمير محمد بن سلمان، أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة والمستويات الثنائية، نظراً للعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لأواصر المحبة والمصير المشترك، ودفعاً لعلاقات الرياض ومسقط إلى آفاق أرحب وفق "الاخبارية".

وفي بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، أعلن أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية لمسقط، تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عمان والسعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة التي تجمع شعبَي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه لقاء السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء زيارة المملكة في يوليو الماضي.

وأوضح البيان، أن ولي العهد سيبحث خلال الزيارة عدداً من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهاراً.

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