بالصور .. مكلارين البريطانية تكشف عن 600LT سبايدر 2020

يبدأ سعر السيارة التي يتم تجميعها يدويًّا في إنجلترا من 961.875 ريالاً سعوديًّا

عبدالملك سرور: كشفت شركة مكلارين البريطانية عن سيارتها 600LT سبايدر 2020. وتُعتبر السيارة النسخة ذات السقف المكشوف من شقيقتها سيارة Mclaren 600LT كوبيه، وهي السيارة الخامسة التي تحمل اسم لونج تيل.

ويأتي التصميم الخارجي مطابقًا للنسخة الكوبية إلا أن الوزن أكثر بـ 50 كيلوجرامًا بسبب السقف المكون من ثلاثة أجزاء قابلة للإزالة، الذي يعمل بالطاقة بسرعات تصل إلى 40 كلم / ساعة.

ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة 1300 كيلوجرام، أي أقل وزنًا من سيارة Mclaren 570S . وبحسب الشركة فهي أقل وزن من منافستها بمقدار 80 كيلوجرامًا؛ وذلك بفضل استخدام الكاربون فايبر بشكل أكبر.

ويأتي محرك السيارة بـ 8 سلندرات بسعة 3.8 لتر توربو، يولد 600 حصان، وعزم دوران 620 نيوتن/ متر. وتتسارع السيارة من 0-97 كلم/ س في 2.8 ثانية، ومن 0-124 كلم/ س في 8.4 ثانية، أي أبطأ بمقدار 0.2 ثانية من الكوبيه، وتصل سرعتها القصوى إلى 323 كلم/ س.

وتتميز داخلية السيارة بإضافة مواد الكانتارا والألياف الكربونية ومقاعد مكلارين P1 مع الخيار القياسي، أو مقاعد السباق خفيفة الوزن من مكلارين سينا كخيار مستقل أو حزمة MSO Clubsport. ولو أراد المشتري تخفيف الوزن أكثر يمكنه إزالة أنظمة التحكم في الصوت والمناخ.

وتمتلك السيارة مستوى عاليًا في التحكم والدقة، مع رشاقة مميزة عند تغيير الاتجاه، وثبات مميز للمحور الخلفي، خاصة عند المنعطفات. وحصل هذا الطراز على نظام مكابح، تم تطويره ليوفر استجابة فورية، ويخفض من سرعة السيارة خلال مسافات قليلة. وحافظت سبايدر على عوادم الخروج العلوي الذي ظهر مع الكوبيه لأول مرة.

ويبدأ سعر السيارة التي يتم تجميعها يدويًّا في إنجلترا من 256.500 دولار، أي ما يعادل 961.875 ريالاً سعوديًّا. وسيكون العدد المصنع محدودًا، كما يمكن طلب السيارة مسبقًا.