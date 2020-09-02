قضت المحكمة الجزائية بحد الحرابة على 7 من المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية بحق المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة، حيث قضت بالسجن لمدة 25 عاماً على 3 متهمين ومنعهم من السفر. ووفق "الإخبارية" قررت المحكمة الجزائية تحديد موعد لاحق لمحاكمة اثنين من المتهمين.

المحكمة الجزائية: حد الحرابة على 7 من المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-02 قضت المحكمة الجزائية بحد الحرابة على 7 من المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية بحق المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة، حيث قضت بالسجن لمدة 25 عاماً على 3 متهمين ومنعهم من السفر.



ووفق "الإخبارية" قررت المحكمة الجزائية تحديد موعد لاحق لمحاكمة اثنين من المتهمين.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 02:10 PM

المحكمة الجزائية: حد الحرابة على 7 من المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة أحكام ابتدائية قضت بالسجن 25 عاماً على 3 متهمين إضافة لمنعهم من السفر





A A A





5 مشاركة

قضت المحكمة الجزائية بحد الحرابة على 7 من المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية بحق المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة، حيث قضت بالسجن لمدة 25 عاماً على 3 متهمين ومنعهم من السفر.



ووفق "الإخبارية" قررت المحكمة الجزائية تحديد موعد لاحق لمحاكمة اثنين من المتهمين.