عرسال.. "بخاري" يشارك في توزيع المساعدات على السوريين

عبر فريق مركز الملك سلمان للإغاثة بعد العواصف الجوية الأخيرة

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ‎لبنان "وليد بن عبدالله بخاري" أعمال توزيع المساعدات التي يقوم بها فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز، بحضور مفتي بعلبك الشيخ خالد الصلح، لعددٍ من السلال الغذائية والبطانيات للأسر السورية اللاجئة والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية.

وتأتي المساعدات السعودية في إطار العون المقدم من المملكة -ممثلة في المركز- للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء، خلال زيارة الفريق لمخيمات النازحين بعد الأضرار التي لحقت بها جراء العواصف الجوّية الأخيرة.

وقدم السفير السعودي خلال جولته مساعدة مالية بقيمة خمسة آلاف دولار لمعالجة الطفلة مها الرفاعي، المصابة بالشلل من أجل متابعة علاجها في مستشفى الجامعة الأميركية.

وأكد "بخاري" أن المملكة العربية السعودية تبقى دائمًا سبّاقة للإغاثة والعمل الإنساني في أي مكان، وذلك تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

جاء ذلك خلال زيارة أحد مخيمات عرسال المتضررة من العاصفة الجوّية الباردة التي شهدها لبنان مؤخرًا؛ حيث تم توزيع السلال الغذائية والبطانيات على اللاجئين السوريين القاطنين في المخيم، وأكمل فريق المركز توزيعها على اللاجئين السوريين القاطنين في البلدة، وبلغ عدد ما تم توزيعه منها حتى الآن (1077) سلة غذائية تزن (79) طنًّا و(698) كيلوغرامًا، وعدد (2154) بطانية من المساعدات المقدمة لهم من المركز.