النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المحكمة الخاصة بلبنان تجمع تمويلاً كافيًا لنظر طعن قضية اغتيال "الحريري"

"رمضان" رفضت الإفصاح عن مصدره

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم (الاثنين)، أنها جمعت تمويلاً كافيًا لنظر الطعن على قضيتها الأساسية، التي تتعلق باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005، الذي يبدأ نظره يوم الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان: "لدينا تمويل كافٍ للمضي قدمًا في نظر الطعون على القضية الرئيسة"، وفقًا لـ"رويترز".

ورفضت وجد رمضان التعليق على مصدر التمويل الأخير.

وقبل ثلاثة أشهر، ذكرت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة، التي تقع بالقرب من لاهاي، أنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر إلى إغلاق أبوابها.

والعام الماضي، أدان القضاة سليم جميل عياش العضو السابق بميليشيا حزب الله اللبنانية غيابيًا في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

ويسعى الادعاء من خلال الطعن إلى إدانة اثنين آخرين من المشتبه بهم، جرت تبرئتهما غيابيًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المحكمة الخاصة بلبنان تجمع تمويلاً كافيًا لنظر طعن قضية اغتيال "الحريري"
سبق

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم (الاثنين)، أنها جمعت تمويلاً كافيًا لنظر الطعن على قضيتها الأساسية، التي تتعلق باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005، الذي يبدأ نظره يوم الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان: "لدينا تمويل كافٍ للمضي قدمًا في نظر الطعون على القضية الرئيسة"، وفقًا لـ"رويترز".

ورفضت وجد رمضان التعليق على مصدر التمويل الأخير.

وقبل ثلاثة أشهر، ذكرت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة، التي تقع بالقرب من لاهاي، أنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر إلى إغلاق أبوابها.

والعام الماضي، أدان القضاة سليم جميل عياش العضو السابق بميليشيا حزب الله اللبنانية غيابيًا في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

ويسعى الادعاء من خلال الطعن إلى إدانة اثنين آخرين من المشتبه بهم، جرت تبرئتهما غيابيًا.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
09:27 PM

المحكمة الخاصة بلبنان تجمع تمويلاً كافيًا لنظر طعن قضية اغتيال "الحريري"

"رمضان" رفضت الإفصاح عن مصدره

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,717

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم (الاثنين)، أنها جمعت تمويلاً كافيًا لنظر الطعن على قضيتها الأساسية، التي تتعلق باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005، الذي يبدأ نظره يوم الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان: "لدينا تمويل كافٍ للمضي قدمًا في نظر الطعون على القضية الرئيسة"، وفقًا لـ"رويترز".

ورفضت وجد رمضان التعليق على مصدر التمويل الأخير.

وقبل ثلاثة أشهر، ذكرت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة، التي تقع بالقرب من لاهاي، أنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر إلى إغلاق أبوابها.

والعام الماضي، أدان القضاة سليم جميل عياش العضو السابق بميليشيا حزب الله اللبنانية غيابيًا في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

ويسعى الادعاء من خلال الطعن إلى إدانة اثنين آخرين من المشتبه بهم، جرت تبرئتهما غيابيًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,618
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,978

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة