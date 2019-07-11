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وزير الخارجية يجتمع مع نظيره البوروندي ويبحثان سبل التعاون

توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين الدولتين

عقد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في فرع وزارة الخارجية بجدة اجتماعاً مع معالي وزير خارجية جمهورية بوروندي إيزيكيال نيبيجيرا، تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي.

وعقب توقيع الاتفاقية، أبدى وزير الخارجية العساف سعادته بلقاء وزير الخارجية بجمهورية بوروندي، وقال: كان اللقاء مع وزير الخارجية البوروندي مثمراً وناجحاً، وتحدثنا عن العلاقات بين المملكة وجمهورية بوروندي، وتطرقنا لجميع أوجه العلاقات بين البلدين السياسية والاقتصادية.

وأضاف: أكدنا أهمية العلاقات بين المملكة وبوروندي، وكذلك بين الدول الإفريقية والمملكة العربية السعودية.

وأردف: نتطلع للقاء أو القمة التي ستُعقد بعد فترة قصيرة بين المملكة والدول الإفريقية، آملاً معاليه أن تكون هذه الزيارة بداية قوية للعلاقات بين المملكة وبوروندي والدول الإفريقية، واستمرارية التنسيق والتعاون بين البلدين في جميع الجوانب.

من جانبه، عبّر وزير خارجية جمهورية بوروندي عن سروره بزيارة المملكة، مشيراً إلى أن اللقاء شهد بحث العلاقات بين البلدين وكيفية تطويرها.
وأوضح أن هناك فرصاً واعدة بين البلدين، وآفاقاً للتعاون، وتنمية العلاقات في شتى المجالات.

وقد حضر الاجتماع ومراسم توقيع الاتفاقية، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يجتمع مع نظيره البوروندي ويبحثان سبل التعاون
سبق

عقد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في فرع وزارة الخارجية بجدة اجتماعاً مع معالي وزير خارجية جمهورية بوروندي إيزيكيال نيبيجيرا، تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي.

وعقب توقيع الاتفاقية، أبدى وزير الخارجية العساف سعادته بلقاء وزير الخارجية بجمهورية بوروندي، وقال: كان اللقاء مع وزير الخارجية البوروندي مثمراً وناجحاً، وتحدثنا عن العلاقات بين المملكة وجمهورية بوروندي، وتطرقنا لجميع أوجه العلاقات بين البلدين السياسية والاقتصادية.

وأضاف: أكدنا أهمية العلاقات بين المملكة وبوروندي، وكذلك بين الدول الإفريقية والمملكة العربية السعودية.

وأردف: نتطلع للقاء أو القمة التي ستُعقد بعد فترة قصيرة بين المملكة والدول الإفريقية، آملاً معاليه أن تكون هذه الزيارة بداية قوية للعلاقات بين المملكة وبوروندي والدول الإفريقية، واستمرارية التنسيق والتعاون بين البلدين في جميع الجوانب.

من جانبه، عبّر وزير خارجية جمهورية بوروندي عن سروره بزيارة المملكة، مشيراً إلى أن اللقاء شهد بحث العلاقات بين البلدين وكيفية تطويرها.
وأوضح أن هناك فرصاً واعدة بين البلدين، وآفاقاً للتعاون، وتنمية العلاقات في شتى المجالات.

وقد حضر الاجتماع ومراسم توقيع الاتفاقية، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
03:22 PM

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره البوروندي ويبحثان سبل التعاون

توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين الدولتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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عقد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في فرع وزارة الخارجية بجدة اجتماعاً مع معالي وزير خارجية جمهورية بوروندي إيزيكيال نيبيجيرا، تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي.

وعقب توقيع الاتفاقية، أبدى وزير الخارجية العساف سعادته بلقاء وزير الخارجية بجمهورية بوروندي، وقال: كان اللقاء مع وزير الخارجية البوروندي مثمراً وناجحاً، وتحدثنا عن العلاقات بين المملكة وجمهورية بوروندي، وتطرقنا لجميع أوجه العلاقات بين البلدين السياسية والاقتصادية.

وأضاف: أكدنا أهمية العلاقات بين المملكة وبوروندي، وكذلك بين الدول الإفريقية والمملكة العربية السعودية.

وأردف: نتطلع للقاء أو القمة التي ستُعقد بعد فترة قصيرة بين المملكة والدول الإفريقية، آملاً معاليه أن تكون هذه الزيارة بداية قوية للعلاقات بين المملكة وبوروندي والدول الإفريقية، واستمرارية التنسيق والتعاون بين البلدين في جميع الجوانب.

من جانبه، عبّر وزير خارجية جمهورية بوروندي عن سروره بزيارة المملكة، مشيراً إلى أن اللقاء شهد بحث العلاقات بين البلدين وكيفية تطويرها.
وأوضح أن هناك فرصاً واعدة بين البلدين، وآفاقاً للتعاون، وتنمية العلاقات في شتى المجالات.

وقد حضر الاجتماع ومراسم توقيع الاتفاقية، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

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