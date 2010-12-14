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إحباط محاولة تسلل للحوثيين في صعدة.. ومقتل العشرات منهم غرب مأرب

مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للمليشيات الإرهابية وتعزيزاتها

أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في وادي عار بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للمليشيات الحوثية وتعزيزاتها، ما أسفر عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.

فيما لقي العديد من عناصر المليشيا الحوثية مصرعهم، وكذلك إعطاب معدات وآليات قتالية للمليشيا، خلال الساعات الماضية، في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن أبطال الجيش والمقاومة، نفّذوا إغارة على عدد من المواقع التي تتمركز فيها المليشيا الحوثية الإيرانية في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأوضحت أنه تم تدمير 3 أطقم قتالية ودبابة تي 55، بالإضافة إلى مخزن أسلحة للمليشيات الحوثية، بقصف مدفعية الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، غرب مأرب.

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إحباط محاولة تسلل للحوثيين في صعدة.. ومقتل العشرات منهم غرب مأرب
سبق

أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في وادي عار بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للمليشيات الحوثية وتعزيزاتها، ما أسفر عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.

فيما لقي العديد من عناصر المليشيا الحوثية مصرعهم، وكذلك إعطاب معدات وآليات قتالية للمليشيا، خلال الساعات الماضية، في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن أبطال الجيش والمقاومة، نفّذوا إغارة على عدد من المواقع التي تتمركز فيها المليشيا الحوثية الإيرانية في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأوضحت أنه تم تدمير 3 أطقم قتالية ودبابة تي 55، بالإضافة إلى مخزن أسلحة للمليشيات الحوثية، بقصف مدفعية الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، غرب مأرب.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
04:44 PM

إحباط محاولة تسلل للحوثيين في صعدة.. ومقتل العشرات منهم غرب مأرب

مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للمليشيات الإرهابية وتعزيزاتها

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فهد كاملي - جازان
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407

أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في وادي عار بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للمليشيات الحوثية وتعزيزاتها، ما أسفر عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.

فيما لقي العديد من عناصر المليشيا الحوثية مصرعهم، وكذلك إعطاب معدات وآليات قتالية للمليشيا، خلال الساعات الماضية، في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن أبطال الجيش والمقاومة، نفّذوا إغارة على عدد من المواقع التي تتمركز فيها المليشيا الحوثية الإيرانية في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأوضحت أنه تم تدمير 3 أطقم قتالية ودبابة تي 55، بالإضافة إلى مخزن أسلحة للمليشيات الحوثية، بقصف مدفعية الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، غرب مأرب.

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