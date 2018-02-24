المرصد السوري: 500 قتيل في الغوطة خلال أسبوع

مؤشرات لهجوم بري وشيك تستعد له قوات نظام الأسد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات والقصف المدفعي لقوات الجيش السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق إلى 500 قتيل، منذ أسبوع، وفق "سكاي نيوز".

ويستهدف النظام السوري الغوطة الشرقية التي يحاصرها منذ 2013 بحملة قصف كثيف مع مؤشرات على هجوم بري وشيك تستعد له القوات الحكومية.