​"الربيعة" يكرم صحة تبوك لتميزها في إنجاز المستشفيات

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوم أمس الأول إدارة الصحة بتبوك لتميزها في تطوير أعمال الإسكان بالمديرية ومستشفيات منطقة تبوك، وذلك بحضور وكلاء وزارة الصحة ومديري عموم المناطق.

وقد استلم شهادة التكريم كل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي والمساعد للشؤون الهندسية المهندس عبدالرحمن بن عطوة الحويطي ومدير إدارة الإسكان عبدالرحمن الجهني، وذلك نظير الجهود المبذولة في تطوير أعمال الإسكان بالمديرية ومستشفيات منطقة تبوك بما انعكس إيجاباً في توفير بيئة ملائمة للساكنين.

فيما أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي باسمه ونيابة عن زملائه عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة على هذا التكريم، والذي يعتبره دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل رقي الخدمات الصحية بالمنطقة.