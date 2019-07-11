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محمد بن عبدالرحمن يلتقي عمدة موسكو ويؤكد أهمية تبادل الخبرات بين العاصمتين

سيرغي سوبيانين: العلاقات بين بلدينا تنشط ومن المهم أن ننسق خطواتنا ونطورها

التقى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أمس، وذلك في مقر حكومة موسكو في إطار زيارة الأمير الرسمية للعاصمة الروسية.

وفي بداية اللقاء رحب عمدة موسكو بأمير منطقة الرياض بالنيابة والوفد المرافق له وقال: "تسرني زيارتكم والعلاقات بين بلدينا تنشط ومن المهم أن ننسق خطواتنا ونطورها بين موسكو والرياض وآمل أن توثق الزيارة المزيد من العلاقات".

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن من جانبه عن بالغ شكره وتقديره على الدعوة والضيافة الكريمة من حكومة موسكو مؤكداً أهمية تبادل الخبرات التطويرية والعمل المشترك بين العاصمتين.

وبحث أمير منطقة الرياض خلال اللقاء أوجه التعاون بين موسكو والرياض في المجالات المختلفة منها الاقتصادية والاستثمارية والتقنية والبنى التحتية بما يعزز رؤية المملكة 2030.

وفي الختام تسلم الأمير محمد هدية تذكارية مقدمة من عمدة موسكو، كما قدم هدايا تذكارية إلى عمدة موسكو ونائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق للامير محمد بن عبد الرحمن وهم: أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي ، ومدير عام المكتب الخاص لنائب أمير منطقة الرياض خالد بن محمد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، والعميد ركن نواف بن عبدالله الهزاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محمد بن عبدالرحمن يلتقي عمدة موسكو ويؤكد أهمية تبادل الخبرات بين العاصمتين
سبق

التقى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أمس، وذلك في مقر حكومة موسكو في إطار زيارة الأمير الرسمية للعاصمة الروسية.

وفي بداية اللقاء رحب عمدة موسكو بأمير منطقة الرياض بالنيابة والوفد المرافق له وقال: "تسرني زيارتكم والعلاقات بين بلدينا تنشط ومن المهم أن ننسق خطواتنا ونطورها بين موسكو والرياض وآمل أن توثق الزيارة المزيد من العلاقات".

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن من جانبه عن بالغ شكره وتقديره على الدعوة والضيافة الكريمة من حكومة موسكو مؤكداً أهمية تبادل الخبرات التطويرية والعمل المشترك بين العاصمتين.

وبحث أمير منطقة الرياض خلال اللقاء أوجه التعاون بين موسكو والرياض في المجالات المختلفة منها الاقتصادية والاستثمارية والتقنية والبنى التحتية بما يعزز رؤية المملكة 2030.

وفي الختام تسلم الأمير محمد هدية تذكارية مقدمة من عمدة موسكو، كما قدم هدايا تذكارية إلى عمدة موسكو ونائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق للامير محمد بن عبد الرحمن وهم: أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي ، ومدير عام المكتب الخاص لنائب أمير منطقة الرياض خالد بن محمد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، والعميد ركن نواف بن عبدالله الهزاني.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
11:41 AM

محمد بن عبدالرحمن يلتقي عمدة موسكو ويؤكد أهمية تبادل الخبرات بين العاصمتين

سيرغي سوبيانين: العلاقات بين بلدينا تنشط ومن المهم أن ننسق خطواتنا ونطورها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أمس، وذلك في مقر حكومة موسكو في إطار زيارة الأمير الرسمية للعاصمة الروسية.

وفي بداية اللقاء رحب عمدة موسكو بأمير منطقة الرياض بالنيابة والوفد المرافق له وقال: "تسرني زيارتكم والعلاقات بين بلدينا تنشط ومن المهم أن ننسق خطواتنا ونطورها بين موسكو والرياض وآمل أن توثق الزيارة المزيد من العلاقات".

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن من جانبه عن بالغ شكره وتقديره على الدعوة والضيافة الكريمة من حكومة موسكو مؤكداً أهمية تبادل الخبرات التطويرية والعمل المشترك بين العاصمتين.

وبحث أمير منطقة الرياض خلال اللقاء أوجه التعاون بين موسكو والرياض في المجالات المختلفة منها الاقتصادية والاستثمارية والتقنية والبنى التحتية بما يعزز رؤية المملكة 2030.

وفي الختام تسلم الأمير محمد هدية تذكارية مقدمة من عمدة موسكو، كما قدم هدايا تذكارية إلى عمدة موسكو ونائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق للامير محمد بن عبد الرحمن وهم: أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي ، ومدير عام المكتب الخاص لنائب أمير منطقة الرياض خالد بن محمد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، والعميد ركن نواف بن عبدالله الهزاني.

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