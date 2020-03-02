"كنساره": الدرعية باتت محط أنظار العالم.. و5 أيام تنتظر مهرجان السيارات الكلاسيكية 2021

أكد زيارة أكثر من 40 ألف شخص للمهرجان خلال يومين

أشاد المدير التنفيذي للإدارة الاستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية طلال كنساره، بالجهود التي قدمتها إمارة محافظة الدرعية والمنظمين والداعمين لإنجاح مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الخامس 2020، وما تطلبه ذلك من وقت كبير وجهد من القائمين عليه؛ لظهوره بهذا الشكل المميز، للوصول به لمستوى يرضي طموح المهتمين بهذه الهواية ولاستقبال الزوار بأفضل حلة يستحقونها.

وأضاف: "طموحنا التوسع في المهرجان لإرضاء جميع الأذواق، وأن يكون متجدداً ومبتكراً في الأنشطة والعروض التي يقدمها للمشاركين والهواة والزوار، وفتح المجال لعدد مشاركين أكبر من هواة السيارات والفن التشكيلي والنحت، وتمديد فترة المهرجان لخمسة أيام في العام المقبل 2021؛ لمنح الفرصة لجميع الراغبين بزيارته من جميع مدن المملكة ودول الخليج وعدم اقتصار الزوار من الدرعية والرياض".

وحول ما شاهده في المهرجان لهذا العام، قال "كنساره": إن "المشاركة جميلة هذا العام، وميزها أن محافظة الدرعية أصبحت محط أنظار هواة السيارات الكلاسيكية من كل بقاع العالم، حيث وصل أكثر من 40 ألف زائر خلال يومين فقط، وتم إضافة فئات جديد من السيارات الكلاسيكية هذا العام، وفئة السيارات الفنية، كما زاد عدد الدراجات النارية، واستحداث معرض تشكيلي لاستقطاب مبدعي هذا الفن من داخل المملكة، إضافة لمسرح الطفل".

وبين المدير التنفيذي للإدارة الاستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية، حرصهم على فتح مجال أوسع لاستقبال أكبر عدد ممكن من مشاركات الهواة المهتمين من الخليج ودول العالم، وكذلك استقبال مشاركات الفنانين في المعرض التشكيلي المقام لأول مرة ضمن برنامج المهرجان.