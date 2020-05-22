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ابتداءً من الآن.. منع التجوّل الكامل في المدن كافة حتى الرابع من شوال

بدأت الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة، تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجوّل الكامل طوال اليوم في مدن المملكة ومناطقها كافة، الذي يستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 م.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد أكّد اليوم، ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجوّل وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وفقاً للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري.

الجهات الأمنية منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتداءً من الآن.. منع التجوّل الكامل في المدن كافة حتى الرابع من شوال
سبق

بدأت الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة، تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجوّل الكامل طوال اليوم في مدن المملكة ومناطقها كافة، الذي يستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 م.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد أكّد اليوم، ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجوّل وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وفقاً للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
05:00 PM

ابتداءً من الآن.. منع التجوّل الكامل في المدن كافة حتى الرابع من شوال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
23
94,318

بدأت الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة، تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجوّل الكامل طوال اليوم في مدن المملكة ومناطقها كافة، الذي يستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 م.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد أكّد اليوم، ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجوّل وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وفقاً للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري.

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