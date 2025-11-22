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الكلية التقنية للبنات في بيشة تحتفل باليوم العالمي للمحاسبة

نفذت فعالية "أفكار لنجاح مشروعي"

احتفل قسم التقنية الإداري تخصص المحاسبة بكلية التقنية للبنات باليوم العالمي للمحاسبة بفعالية جاءت بعنوان"أفكار لنجاح مشروعي" والتي تستهدف تعليم وتدريب المتدربات على كيفية البدء بالمشروعات الصغيرة من حيث جودة المنتج وتحديد الأرباح والخسائر ورأس المال وذلك لأهمية ذلك في تهيئتهن لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة.

ونفذت الفعالية برئاسة سهام المهيزع وإشراف كلٍ من أماني باقيس ونجاح المطيري وخلود الشهراني وضحى القحطاني وشهد الأحمدي وتهاني العطوي.

وحاضرت في الفعالية، سامية العمري وهي إحدى رائدات الأعمال في محافظة بيشة، حيث وضحت الصعوبات التي واجهتها في مشروعها والخطوات اللازمة لنجاح المشروع وكذلك إشارات إلى التنظيم في العمل والجودة ووضع أهداف للمشروع والتحلي بالصبر في إدارة المشروعات للحصول على الأرباح.

يُشار إلى أن المشروعات المشاركة في الفعالية هي :Your juice , Tasty ice cream,N/A coffe , time sweet, تطوير وإنجاز، نفحات ريفية، منتجات بيتي، رسائل، المذاق الطيب، حلا وعنب.

اليوم العالمي للمحاسبة تقنية بيشة

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الكلية التقنية للبنات في بيشة تحتفل باليوم العالمي للمحاسبة
سبق

احتفل قسم التقنية الإداري تخصص المحاسبة بكلية التقنية للبنات باليوم العالمي للمحاسبة بفعالية جاءت بعنوان"أفكار لنجاح مشروعي" والتي تستهدف تعليم وتدريب المتدربات على كيفية البدء بالمشروعات الصغيرة من حيث جودة المنتج وتحديد الأرباح والخسائر ورأس المال وذلك لأهمية ذلك في تهيئتهن لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة.

ونفذت الفعالية برئاسة سهام المهيزع وإشراف كلٍ من أماني باقيس ونجاح المطيري وخلود الشهراني وضحى القحطاني وشهد الأحمدي وتهاني العطوي.

وحاضرت في الفعالية، سامية العمري وهي إحدى رائدات الأعمال في محافظة بيشة، حيث وضحت الصعوبات التي واجهتها في مشروعها والخطوات اللازمة لنجاح المشروع وكذلك إشارات إلى التنظيم في العمل والجودة ووضع أهداف للمشروع والتحلي بالصبر في إدارة المشروعات للحصول على الأرباح.

يُشار إلى أن المشروعات المشاركة في الفعالية هي :Your juice , Tasty ice cream,N/A coffe , time sweet, تطوير وإنجاز، نفحات ريفية، منتجات بيتي، رسائل، المذاق الطيب، حلا وعنب.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
11:17 PM

الكلية التقنية للبنات في بيشة تحتفل باليوم العالمي للمحاسبة

نفذت فعالية "أفكار لنجاح مشروعي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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احتفل قسم التقنية الإداري تخصص المحاسبة بكلية التقنية للبنات باليوم العالمي للمحاسبة بفعالية جاءت بعنوان"أفكار لنجاح مشروعي" والتي تستهدف تعليم وتدريب المتدربات على كيفية البدء بالمشروعات الصغيرة من حيث جودة المنتج وتحديد الأرباح والخسائر ورأس المال وذلك لأهمية ذلك في تهيئتهن لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة.

ونفذت الفعالية برئاسة سهام المهيزع وإشراف كلٍ من أماني باقيس ونجاح المطيري وخلود الشهراني وضحى القحطاني وشهد الأحمدي وتهاني العطوي.

وحاضرت في الفعالية، سامية العمري وهي إحدى رائدات الأعمال في محافظة بيشة، حيث وضحت الصعوبات التي واجهتها في مشروعها والخطوات اللازمة لنجاح المشروع وكذلك إشارات إلى التنظيم في العمل والجودة ووضع أهداف للمشروع والتحلي بالصبر في إدارة المشروعات للحصول على الأرباح.

يُشار إلى أن المشروعات المشاركة في الفعالية هي :Your juice , Tasty ice cream,N/A coffe , time sweet, تطوير وإنجاز، نفحات ريفية، منتجات بيتي، رسائل، المذاق الطيب، حلا وعنب.

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