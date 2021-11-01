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فيديو مروّع.. لحظة إلقاء شخص قنبلة مولوتوف في متجر بنيويورك

حاول إلقاء قنبلة أخرى.. وهذا ما حدث له

كشف فيديو مرعب لحظة قيام شخص بإلقاء قنبلة مولوتوف في متجر للأطعمة في نيويورك؛ ما تسبّب في حريق ضخم، وهروب رواد المتجر منه.

وحسب شبكة "أيه بي سي" الإخبارية، ألقت قوات الإطفاء والشرطة في نيويورك القبض على مشتبه فيه بتهمة إلقاء قنبلة مولوتوف في متجر للأطعمة في منطقة بروكلين.

والتقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو أظهر شخصاً وهو يفتح باب المتجر ويلقي بقنبلة مولوتوف في الداخل، فيشتعل المتجر فجأة ويهرع العاملون ورواد المتجر هرباً للنجاة بحياتهم، ولدى محاولة الجاني إلقاء قنبلة أخرى، تصدّى له شاب وأرغمه على إلقائها خارج المتجر، ولحظتها فرّ المتهم بينما كان يحاول الشاب إطفاء الحريق.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه تمّ اعتقال المشتبه فيه واسمه جويل مانغل (38 عاماً)، بسبب استخدامه قنابل حارقة، التي تُعرف بشكل شائع باسم "قنابل مولوتوف" والتي أسفرت عن تلف وتدمير مخزن مواد غذائية في بروكلين يقع في 496 شارع نوستراند، في 30 أكتوبر 2021.

وأشارت قوات الإطفاء إلى أنها استجابت على الفور لبلاغ حول وقوع حريق في المتجر في الساعة السابعة والنصف، صباح الأحد، وأنها وفرت المساعدة الطبية لشخصٍ أُصيب بجروح بسيطة.

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فيديو مروّع.. لحظة إلقاء شخص قنبلة مولوتوف في متجر بنيويورك
سبق

كشف فيديو مرعب لحظة قيام شخص بإلقاء قنبلة مولوتوف في متجر للأطعمة في نيويورك؛ ما تسبّب في حريق ضخم، وهروب رواد المتجر منه.

وحسب شبكة "أيه بي سي" الإخبارية، ألقت قوات الإطفاء والشرطة في نيويورك القبض على مشتبه فيه بتهمة إلقاء قنبلة مولوتوف في متجر للأطعمة في منطقة بروكلين.

والتقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو أظهر شخصاً وهو يفتح باب المتجر ويلقي بقنبلة مولوتوف في الداخل، فيشتعل المتجر فجأة ويهرع العاملون ورواد المتجر هرباً للنجاة بحياتهم، ولدى محاولة الجاني إلقاء قنبلة أخرى، تصدّى له شاب وأرغمه على إلقائها خارج المتجر، ولحظتها فرّ المتهم بينما كان يحاول الشاب إطفاء الحريق.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه تمّ اعتقال المشتبه فيه واسمه جويل مانغل (38 عاماً)، بسبب استخدامه قنابل حارقة، التي تُعرف بشكل شائع باسم "قنابل مولوتوف" والتي أسفرت عن تلف وتدمير مخزن مواد غذائية في بروكلين يقع في 496 شارع نوستراند، في 30 أكتوبر 2021.

وأشارت قوات الإطفاء إلى أنها استجابت على الفور لبلاغ حول وقوع حريق في المتجر في الساعة السابعة والنصف، صباح الأحد، وأنها وفرت المساعدة الطبية لشخصٍ أُصيب بجروح بسيطة.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
11:47 AM

فيديو مروّع.. لحظة إلقاء شخص قنبلة مولوتوف في متجر بنيويورك

حاول إلقاء قنبلة أخرى.. وهذا ما حدث له

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
6,622

كشف فيديو مرعب لحظة قيام شخص بإلقاء قنبلة مولوتوف في متجر للأطعمة في نيويورك؛ ما تسبّب في حريق ضخم، وهروب رواد المتجر منه.

وحسب شبكة "أيه بي سي" الإخبارية، ألقت قوات الإطفاء والشرطة في نيويورك القبض على مشتبه فيه بتهمة إلقاء قنبلة مولوتوف في متجر للأطعمة في منطقة بروكلين.

والتقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو أظهر شخصاً وهو يفتح باب المتجر ويلقي بقنبلة مولوتوف في الداخل، فيشتعل المتجر فجأة ويهرع العاملون ورواد المتجر هرباً للنجاة بحياتهم، ولدى محاولة الجاني إلقاء قنبلة أخرى، تصدّى له شاب وأرغمه على إلقائها خارج المتجر، ولحظتها فرّ المتهم بينما كان يحاول الشاب إطفاء الحريق.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه تمّ اعتقال المشتبه فيه واسمه جويل مانغل (38 عاماً)، بسبب استخدامه قنابل حارقة، التي تُعرف بشكل شائع باسم "قنابل مولوتوف" والتي أسفرت عن تلف وتدمير مخزن مواد غذائية في بروكلين يقع في 496 شارع نوستراند، في 30 أكتوبر 2021.

وأشارت قوات الإطفاء إلى أنها استجابت على الفور لبلاغ حول وقوع حريق في المتجر في الساعة السابعة والنصف، صباح الأحد، وأنها وفرت المساعدة الطبية لشخصٍ أُصيب بجروح بسيطة.

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