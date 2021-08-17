النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمر بالمعروف بالرياض تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

عبر شاشات المحلات الإلكترونية

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض ممثلة في إدارة العلاقات والإعلام المحتوى التوعوي لحملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا" عبر شاشات العرض بالمحلات الإلكترونية بمدينة الرياض.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية لدى المجتمع؛ وذلك تفعيلًا للشراكات بين الفرع والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

من جانبه أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية؛ لتعزيز مبدأ الأمن الفكري وترسيخ مفهوم الانتماء واللحمة الوطنية.

وبيّن أن هذه البرامج تأتي بتوجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل خدمة الدين والوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الأمر بالمعروف بالرياض تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"
سبق

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض ممثلة في إدارة العلاقات والإعلام المحتوى التوعوي لحملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا" عبر شاشات العرض بالمحلات الإلكترونية بمدينة الرياض.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية لدى المجتمع؛ وذلك تفعيلًا للشراكات بين الفرع والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

من جانبه أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية؛ لتعزيز مبدأ الأمن الفكري وترسيخ مفهوم الانتماء واللحمة الوطنية.

وبيّن أن هذه البرامج تأتي بتوجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل خدمة الدين والوطن.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
04:48 PM

الأمر بالمعروف بالرياض تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

عبر شاشات المحلات الإلكترونية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
701

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض ممثلة في إدارة العلاقات والإعلام المحتوى التوعوي لحملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا" عبر شاشات العرض بالمحلات الإلكترونية بمدينة الرياض.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية لدى المجتمع؛ وذلك تفعيلًا للشراكات بين الفرع والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

من جانبه أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية؛ لتعزيز مبدأ الأمن الفكري وترسيخ مفهوم الانتماء واللحمة الوطنية.

وبيّن أن هذه البرامج تأتي بتوجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل خدمة الدين والوطن.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,821
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,379
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,648
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,413

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة