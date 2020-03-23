برفع درجة الجاهزية.. أمير جازان يعتمد خطة مواجهة "كورونا" بالمنطقة

لاتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية للتصدي للفيروس والحد من انتشاره

اعتمد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة، مساء الأحد، خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) بالمنطقة ، التي أعدتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بالتعاون مع أمانة سر لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة.

وفي التفاصيل، وجّه أمير منطقة جازان خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة سموه، بأهمية التعاون ومضاعفة الجهود من قِبل مختلف الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطة التي تحدد أدوار ومهام جميع الجهات المعنية ورفع درجة جاهزية لمواجهة الفيروس واتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ للتصدي للفيروس والحد من انتشاره، من خلال التنسيق المستمر والفاعل من قِبل الجميع.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

