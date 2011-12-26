665 وفاة جديدة و9679 إصابة إضافية بكورونا في المكسيك

إجمالي الإصابات 1.4 مليون والوفيات 121837

قالت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الجمعة، إنها سجّلت 9679 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و665 وفاة، انخفاضاً من 12485 إصابة و861 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات، إلى مليون و372243 حالة والوفيات إلى 121837.