وقال عبر "تويتر": "متوقع اليوم الاثنين 18/ 9/ 1441هـ وليلة الثلاثاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد ورياح هابطة مثيرة للغبار على أجزاء من القصيم والباحة وعسير وجنوب شرق المدينة وشرق مكة الطائف والمحافظات الشمالية والغربية من الرياض ورياح نشطة على الحدود السعودية الإماراتية".

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان لآخر اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء.

اليوم والليلة.. هطولات وبرد وغبار يتوقعها "الحصيني" على هذه المناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11 توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان لآخر اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء. وقال عبر "تويتر": "متوقع اليوم الاثنين 18/ 9/ 1441هـ وليلة الثلاثاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد ورياح هابطة مثيرة للغبار على أجزاء من القصيم والباحة وعسير وجنوب شرق المدينة وشرق مكة الطائف والمحافظات الشمالية والغربية من الرياض ورياح نشطة على الحدود السعودية الإماراتية".

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 02:15 PM

اليوم والليلة.. هطولات وبرد وغبار يتوقعها "الحصيني" على هذه المناطق قال: أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة.. رياح هابطة





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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان لآخر اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء.

وقال عبر "تويتر": "متوقع اليوم الاثنين 18/ 9/ 1441هـ وليلة الثلاثاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد ورياح هابطة مثيرة للغبار على أجزاء من القصيم والباحة وعسير وجنوب شرق المدينة وشرق مكة الطائف والمحافظات الشمالية والغربية من الرياض ورياح نشطة على الحدود السعودية الإماراتية".