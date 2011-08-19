بتوجيهٍ من أمير الرياض بالنيابة.. اللجنة المرورية بالمنطقة تعقد اجتماعها الأول

ناقشت سبل رفع مستوى السلامة والحلول المقترحة لخفض الحوادث

إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، عقدت اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية بالمنطقة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول.

وفي التفاصيل: ناقشت اللجنة في اجتماعها سبل رفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة والحلول المقترحة لخفض عدد الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة عنها.

وسبق أن تم تشكيل لجان فرعية للسلامة المرورية في جميع محافظات المنطقة للارتقاء بمستويات السلامة المرورية في تلك المحافظات.