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الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف

"المدني" دعا إلى الحذر.. وتستمر للساعة الثامنة مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على محافظات الطائف، وميسان؛ مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.

الأرصاد حالة الطقس الطائف رياح سطحية أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على محافظات الطائف، وميسان؛ مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
01:01 PM

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف

"المدني" دعا إلى الحذر.. وتستمر للساعة الثامنة مساء

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على محافظات الطائف، وميسان؛ مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.

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