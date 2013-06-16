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السفارة في تونس عن واقعة إصابة أحد ملّاحي الخطوط: نتابع التحقيقات

قالت: لكشف مُلابسات الحادثة .. ونشكر تعاون السلطات التونسية على جهدها

قالت السفارة السعودية في تونس، إنها تتابع حالة أحد ملّاحي الخطوط السعودية «سعودي الجنسية»، الذي تعرَّض إلى إصابة بالغة في أثناء إقامته بأحد فنادق العاصمة تونس.

وأضافت السفارة في بيان أصدرته: إذ تشكر السفارة اهتمام وتعاون السلطات التونسية المختصّة على ما بذلته من جهدٍ في إسعاف المواطن، وكذلك على متابعتها التحريات للوصول إلى مُلابسات الحادثة.

وأردفت: تتابع السفارة حالته الصحية، وكذلك مجريات التحقيق مع الجهات المختصّة لكشف مُلابسات الحادثة.

وتابعت: الإخوة #المواطنون_المقيمون في الجمهورية التونسية: يسر السفير استقبالكم بمقر السفارة والوقوف دوماً لمتابعة أوضاعكم في الساعة الثانية ظهراً في #يوم_الخميس من كل أسبوع، ويمكنكم التواصل على مدار الساعة على الرقم المخصّص لشؤون السعوديين (0021694999999) .

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السفارة في تونس عن واقعة إصابة أحد ملّاحي الخطوط: نتابع التحقيقات
سبق

قالت السفارة السعودية في تونس، إنها تتابع حالة أحد ملّاحي الخطوط السعودية «سعودي الجنسية»، الذي تعرَّض إلى إصابة بالغة في أثناء إقامته بأحد فنادق العاصمة تونس.

وأضافت السفارة في بيان أصدرته: إذ تشكر السفارة اهتمام وتعاون السلطات التونسية المختصّة على ما بذلته من جهدٍ في إسعاف المواطن، وكذلك على متابعتها التحريات للوصول إلى مُلابسات الحادثة.

وأردفت: تتابع السفارة حالته الصحية، وكذلك مجريات التحقيق مع الجهات المختصّة لكشف مُلابسات الحادثة.

وتابعت: الإخوة #المواطنون_المقيمون في الجمهورية التونسية: يسر السفير استقبالكم بمقر السفارة والوقوف دوماً لمتابعة أوضاعكم في الساعة الثانية ظهراً في #يوم_الخميس من كل أسبوع، ويمكنكم التواصل على مدار الساعة على الرقم المخصّص لشؤون السعوديين (0021694999999) .

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
09:43 AM

السفارة في تونس عن واقعة إصابة أحد ملّاحي الخطوط: نتابع التحقيقات

قالت: لكشف مُلابسات الحادثة .. ونشكر تعاون السلطات التونسية على جهدها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,665

قالت السفارة السعودية في تونس، إنها تتابع حالة أحد ملّاحي الخطوط السعودية «سعودي الجنسية»، الذي تعرَّض إلى إصابة بالغة في أثناء إقامته بأحد فنادق العاصمة تونس.

وأضافت السفارة في بيان أصدرته: إذ تشكر السفارة اهتمام وتعاون السلطات التونسية المختصّة على ما بذلته من جهدٍ في إسعاف المواطن، وكذلك على متابعتها التحريات للوصول إلى مُلابسات الحادثة.

وأردفت: تتابع السفارة حالته الصحية، وكذلك مجريات التحقيق مع الجهات المختصّة لكشف مُلابسات الحادثة.

وتابعت: الإخوة #المواطنون_المقيمون في الجمهورية التونسية: يسر السفير استقبالكم بمقر السفارة والوقوف دوماً لمتابعة أوضاعكم في الساعة الثانية ظهراً في #يوم_الخميس من كل أسبوع، ويمكنكم التواصل على مدار الساعة على الرقم المخصّص لشؤون السعوديين (0021694999999) .

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