وكان المئات من المتطوعين قد توافدوا بعد صلاة الفجر بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني للبحث عن مفقود العارضة الذي جرفته السيول مساء أمس بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان.

تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بالتعاون مع مئات المتطوعين، جهود البحث عن مفقود "سيول العارضة".

"المدني" ومئات المتطوعين يبحثون عن "مفقود سيول العارضة" فهد كاملي سبق 2019-05-24 تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بالتعاون مع مئات المتطوعين، جهود البحث عن مفقود "سيول العارضة". وكان المئات من المتطوعين قد توافدوا بعد صلاة الفجر بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني للبحث عن مفقود العارضة الذي جرفته السيول مساء أمس بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440 05:10 PM

"المدني" ومئات المتطوعين يبحثون عن "مفقود سيول العارضة" جرفته مساء أمس بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان





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تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بالتعاون مع مئات المتطوعين، جهود البحث عن مفقود "سيول العارضة".

وكان المئات من المتطوعين قد توافدوا بعد صلاة الفجر بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني للبحث عن مفقود العارضة الذي جرفته السيول مساء أمس بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان.