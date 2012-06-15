الرحالة السعودي الغامدي يستعد لرفع صورة "عبية" فوق أعلى قمة بالعالم

في رحلة صعود شاقة لجبال الهمالايا تستمر لأكثر من أسبوعين

يغادر الرحالة السعودي خالد الغامدي غدًا الأحد إلى جبال الهمالايا، لتسلق أعلى قمة في العالم إيفرست ليرفع صورة عبية (فرس الملك عبدالعزيز)، في رحلة صعود شاقة تستمر لأكثر من أسبوعين تحت شعار "عبية فوق القمم".

وقامت بتصميم صورة الفرس عبية، الفنانة "فاطمة الشريف" التي أظهرت الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، ممتطيًا صهوتها وهو ذاهب في أحد معاركه لفتح منطقة نجد.

ويقول الرحالة خالد الغامدي، إن المغامرة تهدف إلى تعريف الأجيال الناشئة بالفرس الوفية عبية، مشيرًا إلى أن ما دعاه للقيام بالمغامرة مرة أخرى عندما كانت ابنته الصغرى "رزان"، تستمع لأوبريت "عبية"، التي أدتها الفنانة المعروفة أصالة والفنان عباس إبراهيم، فبدأت تمطره بالأسئلة المختلفة لكي تستوعب المغزى من كلماتها.

وأضاف: بدوري أخبرتها عمن تكون عبية ومَن فارسها.. كما شرحت لها بالتفصيل كلماتها الجميلة التي تقول "وإلى انتخوا في ابن فيصل قمت أتباهى.. وطعـوني طابت مـن ورودٍ تلاها، كبّـر .. وردّدنـا معـه الله أكبـر .. وصهيـل صـوتي، الجزيره مداه".

ويتابع الغامدي: "شعرت بعد ذلك بأن ابنتي أحبت القصة لأقصى مدى، حتى إنها طلبت مني أن أحكي لها المزيد عن صولات وجولات الملك عبد العزيز وكل ما أعرفه عن عبية. لذا شعرت بأنها فرصة سانحة لأستغل مغامرتي الحالية وأحمل معي "علم عبية"، بطلة رحلتي، وأرفعه فوق أعلى قمة في العالم، وأشارك متابعي في وسائل التواصل الاجتماعي برسائل يومية عن أخبارها".

يُذكر، أن الرحالة الوطني خالد الغامدي قام في مغامراته السابقة برفع شعار رؤية المملكة ٢٠٣٠ فوق سفح إيفرست وقمة إلبروس أعلى قمة في أوروبا وكذلك قمة كليمنجارو أعلى قمة في إفريقيا، كما ألّف عن تلك القمم ثلاثة كتب هي؛ الطريق إلى إيفرست، الطريق إلى إلبروس، الطريق إلى كليمنجارو.