بريدة.. هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم ورشتين تدريبيتين في الارتجال والمونودراما

في مقر التدريب بالنادي الأدبي

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم عن تنظيم ورشتين تدريبيتين في الارتجال والمونودراما، وذلك في مقر التدريب بالنادي الأدبي في بريدة بمنطقة القصيم، خلال الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر، وأتاحت الهيئة التسجيل لجميع الراغبين عن طريق الرابط الإلكتروني: "https://engage.moc.gov.sa/skills_enhancment/#section-hero".



وتستهدف الورشتان الجنسين من عمر 18 عاماً وما فوق، ولديهم الشغف أو الموهبة في المجال المسرحي؛ حيث تهدف الورش التدريبية إلى المساهمة في صناعة البنية التحتية لثقافة المسرح الارتجالي والعروض المونودرامية، وتدريب 80 متدرباً في القطاع المسرحي على الارتجال والمونودراما، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الأصول الموجودة والخبرات المسرحية والمواهب الشابة.



يذكر أن ورشتَيْ تدريب الارتجال والمونودراما تندرج تحت مبادرة "تنمية المهارات" التي أطلقتها هيئة المسرح والفنون الأدائية بدعمٍ من وزارة الثقافة، لدعم التطوير المهني من خلال تعزيز قدرات الممارسين والمهتمين في المجال المسرحي، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لضمان تجربة تعليمية شمولية.