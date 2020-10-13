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"السديس" يتسلم التقرير السنوي لأكاديمية المسجد النبوي

555 فعالية شملت 1645 ساعة تدريبية لـ30260 مستفيدًا

تسلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، التقرير السنوي للإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

وتقوم الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي بتنفيذ فعاليات تدريبية حرصًا منها على تدريب وتنمية العناصر البشرية لرفع قدراتهم ومهاراتهم لخدمة المسجد النبوي وزائريه؛ حيث نفذت 555 فعالية بواقع مقدر بـ1645 ساعة تدريبية لـ30260 مستفيدًا من هذه الفعاليات.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي باسم اللهيبي، أن لهذه الفعاليات أهدافًا كثيرة؛ منها خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بالمسجد النبوي ومحاكاة التدريب بالأعمال والبيئة الخدمية للمستفيدين والمساهمة في رفع مستوى مقدمي الخدمات ومساعدتهم في الارتقاء لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وذكر أن الإدارة العامة تضم عدة أكاديميات؛ منها أكاديمية التأهيل والتدريب وأكاديمية خدمات الزائرين والأكاديمية الإلكترونية؛ حيث نفذت أكاديمية التأهيل والتدريب 238 برنامجًا؛ منها 12 برنامجًا للغات لعدد 11450 مستفيدًا من الجنسين. وتهدف هذه البرامج إلى المساهمة في تنمية قدرات ومهارات مقدمي الخدمات للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي والعمل على محاكاة الأعمال من خلال التدريب للمشاركين في تحسين أساليب الأداء والعمل على رفع مستوى ومعارف وسلوكيات المتدربين والمتدربات.

وأشار "اللهيبي" إلى أن أكاديمية خدمات الزائرين قدمت 63 برنامجًا لـ4156 زائرًا، والتي تهدف إلى إظهار عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي وتعزيز مكانة المسجد في قلوب المسلمين والمساهمة في نشر العقيدة الصحيحة والعمل على تدريب وتثقيف عامة الزوار فيما يخص أحكام زيارة المسجد النبوي وتعريفهم بالأماكن التي يشرع زيارتها بالمدينة المنورة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يتسلم التقرير السنوي لأكاديمية المسجد النبوي
سبق

تسلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، التقرير السنوي للإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

وتقوم الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي بتنفيذ فعاليات تدريبية حرصًا منها على تدريب وتنمية العناصر البشرية لرفع قدراتهم ومهاراتهم لخدمة المسجد النبوي وزائريه؛ حيث نفذت 555 فعالية بواقع مقدر بـ1645 ساعة تدريبية لـ30260 مستفيدًا من هذه الفعاليات.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي باسم اللهيبي، أن لهذه الفعاليات أهدافًا كثيرة؛ منها خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بالمسجد النبوي ومحاكاة التدريب بالأعمال والبيئة الخدمية للمستفيدين والمساهمة في رفع مستوى مقدمي الخدمات ومساعدتهم في الارتقاء لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وذكر أن الإدارة العامة تضم عدة أكاديميات؛ منها أكاديمية التأهيل والتدريب وأكاديمية خدمات الزائرين والأكاديمية الإلكترونية؛ حيث نفذت أكاديمية التأهيل والتدريب 238 برنامجًا؛ منها 12 برنامجًا للغات لعدد 11450 مستفيدًا من الجنسين. وتهدف هذه البرامج إلى المساهمة في تنمية قدرات ومهارات مقدمي الخدمات للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي والعمل على محاكاة الأعمال من خلال التدريب للمشاركين في تحسين أساليب الأداء والعمل على رفع مستوى ومعارف وسلوكيات المتدربين والمتدربات.

وأشار "اللهيبي" إلى أن أكاديمية خدمات الزائرين قدمت 63 برنامجًا لـ4156 زائرًا، والتي تهدف إلى إظهار عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي وتعزيز مكانة المسجد في قلوب المسلمين والمساهمة في نشر العقيدة الصحيحة والعمل على تدريب وتثقيف عامة الزوار فيما يخص أحكام زيارة المسجد النبوي وتعريفهم بالأماكن التي يشرع زيارتها بالمدينة المنورة .

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
05:54 PM

"السديس" يتسلم التقرير السنوي لأكاديمية المسجد النبوي

555 فعالية شملت 1645 ساعة تدريبية لـ30260 مستفيدًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تسلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، التقرير السنوي للإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

وتقوم الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي بتنفيذ فعاليات تدريبية حرصًا منها على تدريب وتنمية العناصر البشرية لرفع قدراتهم ومهاراتهم لخدمة المسجد النبوي وزائريه؛ حيث نفذت 555 فعالية بواقع مقدر بـ1645 ساعة تدريبية لـ30260 مستفيدًا من هذه الفعاليات.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي باسم اللهيبي، أن لهذه الفعاليات أهدافًا كثيرة؛ منها خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بالمسجد النبوي ومحاكاة التدريب بالأعمال والبيئة الخدمية للمستفيدين والمساهمة في رفع مستوى مقدمي الخدمات ومساعدتهم في الارتقاء لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وذكر أن الإدارة العامة تضم عدة أكاديميات؛ منها أكاديمية التأهيل والتدريب وأكاديمية خدمات الزائرين والأكاديمية الإلكترونية؛ حيث نفذت أكاديمية التأهيل والتدريب 238 برنامجًا؛ منها 12 برنامجًا للغات لعدد 11450 مستفيدًا من الجنسين. وتهدف هذه البرامج إلى المساهمة في تنمية قدرات ومهارات مقدمي الخدمات للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي والعمل على محاكاة الأعمال من خلال التدريب للمشاركين في تحسين أساليب الأداء والعمل على رفع مستوى ومعارف وسلوكيات المتدربين والمتدربات.

وأشار "اللهيبي" إلى أن أكاديمية خدمات الزائرين قدمت 63 برنامجًا لـ4156 زائرًا، والتي تهدف إلى إظهار عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي وتعزيز مكانة المسجد في قلوب المسلمين والمساهمة في نشر العقيدة الصحيحة والعمل على تدريب وتثقيف عامة الزوار فيما يخص أحكام زيارة المسجد النبوي وتعريفهم بالأماكن التي يشرع زيارتها بالمدينة المنورة .

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