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مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية

للنصف الأول من العام الجاري.. برئاسة وزير الموارد البشرية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اليوم اجتماعه 16، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ في مقدمتها استراتيجية التحول الرقمي.

واطلع المجلس على تقرير أداء قطاع المصارف الوقفية للنصف الأول من العام الجاري، وأحدث الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، التي تستهدف الإسهام في مختلف المجالات التنموية وفقاً لشروط الواقفين، كما اعتمد المجلس لائحة المكافآت والترشيحات الخاصة بالهيئة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الوقفي، وأهمية استكمال الجهود لتطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية
سبق

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اليوم اجتماعه 16، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ في مقدمتها استراتيجية التحول الرقمي.

واطلع المجلس على تقرير أداء قطاع المصارف الوقفية للنصف الأول من العام الجاري، وأحدث الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، التي تستهدف الإسهام في مختلف المجالات التنموية وفقاً لشروط الواقفين، كما اعتمد المجلس لائحة المكافآت والترشيحات الخاصة بالهيئة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الوقفي، وأهمية استكمال الجهود لتطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
03:27 PM

مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية

للنصف الأول من العام الجاري.. برئاسة وزير الموارد البشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اليوم اجتماعه 16، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ في مقدمتها استراتيجية التحول الرقمي.

واطلع المجلس على تقرير أداء قطاع المصارف الوقفية للنصف الأول من العام الجاري، وأحدث الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، التي تستهدف الإسهام في مختلف المجالات التنموية وفقاً لشروط الواقفين، كما اعتمد المجلس لائحة المكافآت والترشيحات الخاصة بالهيئة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الوقفي، وأهمية استكمال الجهود لتطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

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