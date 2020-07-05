النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة "الشرقية": القبض على شخصَيْن تورَّطا بسرقة عدد من محال المواد الغذائية

استوليا على ما يقارب 12 ألف ريال وسرقا 8 مركبات ضُبط 3 منها في مدينة الدمام

صرَّح النقيب محمد الدريهم، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطا في سرقة عدد من محال المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على ما يقارب (12000) ريال، وسرقة (8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عنها في مدينة الدمام.

وجرى إيقاف المواطنَين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة "الشرقية": القبض على شخصَيْن تورَّطا بسرقة عدد من محال المواد الغذائية
سبق

صرَّح النقيب محمد الدريهم، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطا في سرقة عدد من محال المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على ما يقارب (12000) ريال، وسرقة (8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عنها في مدينة الدمام.

وجرى إيقاف المواطنَين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
10:06 PM

شرطة "الشرقية": القبض على شخصَيْن تورَّطا بسرقة عدد من محال المواد الغذائية

استوليا على ما يقارب 12 ألف ريال وسرقا 8 مركبات ضُبط 3 منها في مدينة الدمام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
1,563

صرَّح النقيب محمد الدريهم، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطا في سرقة عدد من محال المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على ما يقارب (12000) ريال، وسرقة (8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عنها في مدينة الدمام.

وجرى إيقاف المواطنَين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,595
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,556
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,811

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقىمن الحي..!

الميت أبقىمن الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة